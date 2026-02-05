Lokalplanerare
Karlstads kommun / Fastighetsskötarjobb / Karlstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlstad
2026-02-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning
Karlstads kommun befinner sig i en dynamisk och spännande utvecklingsperiod.
Vi söker dig som tillsammans med oss på förvaltningsenheten vill arbeta för att skapa framtidens lokaler. Om du antar utmaningen får du möjligheten att bidra till ett långsiktigt och effektivt nyttjande av våra lokaler, både egenägda och inhyrda.
Fastighetsavdelningen, där förvaltningsenheten är en av fem enheter, ansvarar för Karlstads kommuns byggnader. Vårt uppdrag är att vara långsiktiga fastighetsägare, bidra till stadens utveckling och skapa bra miljöer för karlstadsborna. Avdelningen levererar attraktiva, tillgängliga och hållbara lokaler åt våra hyresgäster.Dina arbetsuppgifter
I vårt fastighetsbestånd ingår allt från kulturbyggnader och badhus till skolor, vårdboenden och kontor. Som lokalplanerare hos oss blir du en viktig spelare i arbetet med att utifrån verksamheternas behov föreslå lämpliga lokallösningar. Detta gör du genom att samverka med verksamheterna, kommunledningskontoret, andra fastighetsägare och kollegor.
Rollen är bred och varierande, vilket innebär omväxlande arbetsdagar.
I rollen kommer du bland annat att:
- ansvara för hela processen när en lokal hyrs in, dvs allt från att utreda inkomna lokalbehov fram till att ett hyresavtal tecknas.
- ansvara för att teckna nya, bevaka uppsägningsbara och omförhandla befintliga hyresavtal.
- skriva tjänsteskrivelser och sköta viss hyresadministration.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från och förståelse för lokalplanering. Har du dessutom erfarenhet från kommunal verksamhet eller liknande organisationer så ser vi det som meriterande. Vi ser att du:
- har ett driv och engagemang samt ett brinnande intresse för fastigheter.
- är noggrann och strukturerad.
- har förmåga att skapa goda relationer med kollegor och kunder.
- uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god datorkunskap.
- har lämplig utbildning, exempelvis som fastighetsekonom, och/eller erfarenhet och kunskap om fastighetsekonomi och relevant juridik eller motsvarande kunskaper som vi bedömer likvärdiga.
- har en god ekonomisk kunskap.
- har B-körkort.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats med varierade arbetsuppgifter där du har en viktig roll i Karlstads utveckling mot ett hållbart samhälle.
Som anställd i Karlstads kommun har du dessutom en rad förmåner. Du har bland annat möjlighet att hyra kommunens stuga i Sälen eller semesteranläggning på västkusten till ett bra pris, ta bruttolöneavdrag för personalbil och personalcykel. Här finns även möjlighet att semesterväxla för att kunna njuta av några extra lediga dagar under året. Kommunens eget friskvårdscenter heter Haga Motion som får nyttjas av alla anställda i kommunen till ett förmånligt pris. Här finns styrketräning, spinning, cirkelträning, massage med mera. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag, friskvård på arbetstid samt möjligheten att delta i olika motionslopp.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TFN/2026:330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Fastighetsavdelningen Kontakt
Anna Florqvist, enhetschef 054-5407068 Jobbnummer
9726189