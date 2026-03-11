Logoped
2026-03-11
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola åk F-9. Sammanlagt är vi ca 1100 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden.
Barn- och elevhälsan i Alingsås kommun söker nu en logoped som vill arbeta på central förvaltningsnivå med fokus på att främja språkutveckling och kommunikation i kommunens förskolor och skolor. Tjänsten har ett övergripande, främjande och förebyggande uppdrag och innebär nära samverkan med flera funktioner inom utbildningsverksamheten.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Är du legitimerad logoped och vill arbeta kommunövergripande med skollogopediska insatser på organisation-, grupp- och individnivå? Då är du rätt person för oss i Alingsås kommun!
I rollen som logoped på central nivå kommer du att arbeta i team tillsammans med andra professioner i barn- och elevhälsan.
Som logoped finns du tillgänglig för samtliga förskolor, grundskolor samt anpassad grundskola i Alingsås kommun.
Du arbetar strategiskt och övergripande i frågor som rör tal, språk, kommunikation samt läs- och skrivinlärning och lärmiljö. Du arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen i individärenden, du journalför enligt patientsäkerhetslagen och följer systematiskt upp ditt arbete.Arbetsuppgifter
* Du arbetar främjande och förebyggande för att stärka barns och elevers språkutveckling och kommunikativa förmåga i förskola och skola.
* Du är ett stöd till rektorer och pedagogisk personal inom förskola och skola i frågor som rör språk, kommunikation och lärmiljöer.
* Samverkan med barn- och elevhälsans professioner i ett tvärprofessionellt arbete.
* Handledning och konsultation till pedagogisk personal kring språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt.
* Observationer av elever och lärmiljöer.
* Kompetensutveckling för personal i våra verksamheter.
* Du arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen i ärenden på individnivå.
* Bidrar till utveckling av kommunövergripande strukturer, rutiner och insatser inom området språk och kommunikation.
* Samverkar med chef för barn- och elevhälsan samt delta i strategiskt utvecklingsarbete på förvaltningsnivå.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad logoped som har god kunskap om barns och elevers språk- och kommunikationsutveckling samt deras läs- och skrivutveckling och AKK. Du har erfarenhet av att samarbeta med rektorer, barn- och elevhälsa samt pedagogisk personal. Vidare har du ett konsultativt och handledande förhållningssätt och är trygg i att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Du har även en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Intervjuer
Intervjuer kommer att ske följande datum och tider:
13 april kl. 8.15-9.15
13 april kl. 16.15-17.15
14 april kl. 13.00-14.00
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
