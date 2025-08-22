Logistisk projektledare | Siemens Energy
2025-08-22
Vi söker nu en person till för rollen som Logistisk Projektledare inom Service projektorganisation som ansvarar för att rätt delar finns på rätt plats i rätt tid. Avdelningen har som huvudfokus att leverera och koordinera alla materialleveranser så som verktyg, instrument och reservdelar till samtliga gasturbininspektioner, modifieringar och stora reparationer över hela världen.
Arbetet är omväxlande då man som Logistisk Projektledare arbetar både med långsiktigt och kortsiktigt planerade leveranser. Dina samarbetspartners blir många både internt, externt och globalt. Som Logistisk Projektledare är man en viktig del av ett projektteam där du har en rapporterande, planerande och sammanhållande roll för leverans av delar och reparationer. Primärt fokus för kontoret är affärsmässighet, flexibilitet, öppenhet och framförhållning.
Arbetsuppgifter
• Ansvara för materialförsörjning och leveransbevakning vid standardinspektioner, modifieringar och stora reparationer.
• Koordinera med serviceverkstaden för verkstadsarbeten.
• Följa upp och rapportera leveranser och ekonomiska resultat till projektledaren.
• Upprätthålla dialog med lokala bolag och kunder för att säkerställa hög leveranssäkerhet.
• Planera och hålla leveranskickoffar samt koordinera med inköp, verkstad, förråd, packning och spedition.
• Delta i ständiga förbättringsinitiativ och representera leveranskoordinering i gränssnittsforum.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av logistik eller relevant utbildning - minst ett av dessa är ett krav.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• En utpräglad planeringsförmåga och strukturerat arbetssätt.
• Intresse för att förbättra kundrelationer och trivs med en koordinerande roll.
• En naturlig förmåga att samarbeta och bygga relationer inom och över avdelningsgränser.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta i SAP.
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
