Logistiksupport
2026-02-24
Vill du ta dig an ett uppdrag där tempot är högt, besluten är snabba och du får arbeta praktiskt med både service och logistik? Är du tillgänglig snart och trivs i roller där du snabbt kommer in och gör skillnad? Då kan detta vara helt rätt uppdrag för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu logistiksupportmedarbetare för ett uppdrag på 6 månader hos vår kund i Linköping. Rollen innebär att du blir en viktig del av ett team som säkerställer effektiva transportlösningar och god service varje dag.
Du kommer arbeta i en händelsestyrd miljö där ingen dag är den andra lik. Uppdraget passar dig som gillar att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och ta ansvar direkt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Administrativt arbete i affärssystem, exempelvis:
Kontroll av avtal
Hantering av avvikelser, order, priser och vikter
Daglig kontakt med transportörer, inklusive:
Koordinering och uppföljning
Deltagande i och ibland ledning av transportörsmöten
Dialog vid avvikelser mot både kunder och transportörer
Operativa logistiska moment tillsammans med teamet:
Mottagning, vägning och utleveranser av material
Första kontakt med chaufförer och kunder på filialen
Du bidrar också till utveckling av logistiklösningar och ständiga förbättringar - något som är en självklar del av kulturen hos vår kund.
Vem trivs i rollen?
Den här rollen passar dig som:
Gillar korta beslutsvägar och snabba puckar
Trivs i en miljö där du snabbt lägger i en växel och kommer igång
Har en positiv inställning och trivs i förändring
Tar ansvar, är proaktiv och gillar att lösa problem direkt när de uppstår
Vi tror att du är analytisk, strukturerad och noggrann - men också flexibel och trygg i en vardag där fokus skiftar snabbt. Du representerar både Senzum och vår kund, och gör det på ett professionellt, serviceinriktat sätt.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Gymnasieutbildning avslutad
Erfarenhet av service och kundkontakt, gärna inom logistik/transport
Van vid Excel och affärssystem
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Information om tjänsten
Start: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning, 6 månader
Antal tjänster: 1
Arbetstider: Vardagar 07:00-16:00
Placering: Linköping
Anställning: Du anställs av Senzum och arbetar på plats hos vår kund. Möjlighet till övergång efter uppdraget finns.
Vill du arbeta i ett starkt team, i ett uppdrag där du snabbt blir viktig och där dagarna har tempo? Sök redan idag - vi fattar beslut löpande!Övrig information
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundkollen.se innan anställning.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första digital intervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
På Senzum arbetar med fördomsfri rekrytering och använder digitala verktyg för att säkerställa en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Genom att använda digital teknik och objektiva metoder arbetar vi för att hitta rätt person till rätt plats.
Senzum är en lokal kundservicepartner med över 30 års erfarenhet av nordisk kundservice. Vi är experter inom kundservicebemanning och är en bra lösning när man enkelt, snabbt och flexibelt vill ta hjälp av oss med att hitta en ny kundservicemedarbetare till er organisation.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senzum AB
(org.nr 556467-4561)
583 35 LINKÖPING Körkort
