Logistiksupport - Malmö (vikariat)
2026-01-15
Är du en positiv person som brinner för service och vill vara med och utveckla vår logistikavdelning i Malmö? I denna roll kommer du att samarbeta med våra transportörer, säljorganisationen och administration - du blir en viktig länk i vår affär!
Om tjänsten
Som Logistiksupport ansvarar du för att säkerställa en effektiv och smidig logistikprocess för våra kunder och för Stena Recycling. Du kommer att hantera logistikärenden och vara ett stöd till dina kollegor inom kundservice, sälj och produktion i logistikrelaterade frågor i regionen. Du har även kontakt med kunder och hjälper dem i deras ärenden samt säkerställer att vi levererar bästa möjliga service. Vidare kommer du även arbeta med att säkerställa korrekta ekonomiska underlag, återrapportering och följer upp uppkomna avvikelser.
Exempel på arbetsuppgifter i din roll:
• Ta ägandeskap för och driva förbättringsarbete inom logistik
• Säkerställa kvalitet och lönsamhet i order samt transportplanering inbound
• Säkerställa att leveranser till större och komplexa kunder genomförs korrekt
• Proaktivt arbeta för att optimera logistiklösningar hos kund
• Säkerställa korrekt prissättning mot transportörer och mottagare enligt avtal
• Färdigställa transportuppdrag och hantera uppkomna avvikelser
Arbetstid är måndag till fredag, 07:00-16:00, och du kommer att vara placerad på vår filial i Malmö. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig mellan februari 2026 och augusti 2027.
Vem är du?
Vi söker dig som är ordningsam, där du har en förmåga att hålla koll på detaljer och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du är stabil och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, samtidigt som du behåller lugnet och fokuset i pressade situationer. Du är ansvarstagande, tar ägandeskap för dina arbetsuppgifter och ser till att de slutförs med hög kvalitet. Dessutom är du en glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ditt engagemang och din förmåga att inspirera och samarbeta med andra.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• 1-3 års erfarenhet av arbete inom transportplanering och/eller logistikadministration
• Van vid att arbeta i Excel och analysera data
• Systemvana
• Förmåga att kommunicera flytande på svenska samt mycket god engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet från återvinningsbranschen
• Utbildning inom logistik
Här kan du utvecklas!
Vi erbjuder en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll börjar din medarbetarresa med en gedigen introduktionsutbildning. Vi satsar mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdatum är 2026-02-12. Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor som inte besvaras av annonsen eller på www.stenarecycling.se
får du gärna höra av dig till rekryterande chef Malin Foldén på malin.folden@stenarecycling.se
.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
