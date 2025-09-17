Logistiksamordnare Vikariat
2025-09-17
Om Vivab
Vi jobbar helhjärtat för en hållbar framtid med rent och gott dricksvatten, friska vattendrag och minskat avfall. Vivab är ett kommunalt bolag och en viktig aktör inom grön samhällsutveckling på västkustens mittpunkt. Vi vill förändra hur vi bygger våra samhällen och tar hand om våra resurser. Vi gör det genom att erbjuda hållbara vatten- och avfallstjänster och inspirera dig till en hållbar konsumtion. Tillsammans kan vi göra det möjligt!
Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle och samtidigt vara en del av ett engagerat team med god sammanhållning? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en logistiksamordnare till ett vikariat på enheten Fastighetsnära insamling (FNI) - en liten men viktig del av vår verksamhet där samarbete, nytänkande och arbetsglädje står i centrum. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och vara med och skapa lösningar som gör skillnad för både miljön och våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
FNI är en sammansvetsad enhet där vi stöttar varandra och uppmuntrar till att testa nya idéer. Vi har en öppen och prestigelös arbetskultur där trivsel och balans mellan arbete och fritid är högt prioriterat. Som kommunalt bolag arbetar vi långsiktigt och med samhällsnyttan i fokus - och vi är stolta över det vi gör.Arbetsuppgifter
Som logistiksamordnare kommer du att ha en nyckelroll i att samordna och följa upp insamlingen av förpackningar från återvinningsstationer och flerfamiljshus. Du kommer bland annat att:
• Säkerställa att insamlingen fungerar effektivt och kvalitativt.
• Ha löpande kontakt med våra entreprenörer för skötsel och tömning.
• Arbeta för att utöka insamlingen till flerfamiljshus som idag saknar detta.
• Ha tät dialog med kunder och entreprenörer.
• Samordna och följa upp befintliga och nya entreprenader.
• Tillsammans med kollegor hantera ärenden och mejl inom avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har god analytisk förmåga. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel och har ett genuint engagemang för ditt arbete.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning.
• Dokumenterad administrativ erfarenhet.
• God datavana.
• B-körkort (då vi har anläggningar i två kommuner).
Meriterande:
• Erfarenhet av kund- och faktureringssystemet EDP samt fordonssystemet EDP Mobile.
• Eftergymnasial utbildning inom logistik eller avfallsområdet.Övrig information
• Tjänsten är ett vikariat på heltid (100 %), med arbetstid dagtid.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du vara med och göra skillnad i en verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten & Miljö i Väst AB
(org.nr 556764-7606) Arbetsplats
Vivab Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Andersson elisabeth.andersson@vivab.info Jobbnummer
9512475