Logistikarbetare
2025-09-15
Vill du bli en del av vårt vinnande team?
Till vårt lager i Göteborg söker vi nu en Logistikarbetare med mycket goda datorkunskaper.
Valmet i Göteborg arbetar med service och leverans av miljövänliga kraft- och värmepannor för tekniskt krävande bränslen samt av sodapannor och indunstningsanläggningar till pappers- och massaindustrin.
Arbetsuppgifterna kommer framför allt att bestå i att du ansvarar för lossning av ankommande gods, kontroll av det ankommande godset, mottagning i vårt datasystem, paketering och lastning av reservdelar och projektgods samt kapning och blästring av olika material. Dessutom ingår allmänt lagerarbete som inventering etc. Arbetet kräver god samarbetsförmåga med övriga kollegor samt stor flexibilitet då det ofta kommer arbete med kort varsel.
Förväntningar
Vi söker dig som har en treårig gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot verkstadsindustri, godsterminal eller liknande. Innehav av truckkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett självständigt och drivande arbetssätt, men som också är en positiv lagspelare med god social kompetens och lätt för att samarbeta.
Eftersom många arbetar på en begränsad yta, förutsätter vi att du är ordningsam. Vi ser även att du har förmågan att kommunicera väl i både tal och skrift. Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav.
Det är viktigt för rollen att du är intresserad av förbättringar och vill bidra till teamets och företagets utveckling. Rollen innefattar såväl administrativa som operativa uppgifter och därav är struktur och planering en viktig del för att kunna leverera i rollen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med internationell prägel och ett positivt arbetsklimat.
Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vänta inte då vi löpande hanterar ansökningar och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 5 oktober 2025.
För mer information om tjänsten kontakta Jonathan Undeland Stålenbring, Logistikchef, jonathan.stalenbring@valmet.com
För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta Maria Alros, Human Resources, maria.alros@valmet.com
.
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With over 19,000 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation, and services for the pulp, paper, and energy industries, and serve an even wider base of process industries with our automation systems and flow control solutions. Our commitment to moving our customers' performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how - and above all, teamwork.
