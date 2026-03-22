Logistik/trafikkoordinator i Borlänge
2026-03-22
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en roll där ingen dag är den andra lik? Då kan det vara dig vi söker!

Om företaget
Vi är ett växande företag inom fordonslogistik med verksamhet i Sverige, Finland och Polen. Vårt uppdrag är att se till att bilar kommer dit de ska - smidigt, säkert och i tid. Vi jobbar med ett nätverk av förare utspridda över hela landet som tar sig an uppdrag att transportera fordon till rätt destination. Hos oss kan tempot stundvis vara högt, men det är samarbetsviljan och passionen för logistik som alltid bär oss framåt.
Om rollen
Som logistikkoordinator är du navet i vår dagliga operation. Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp körningsuppdrag tillsammans med våra förare, och du ser till att flödet av fordon rullar på utan onödiga hinder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och fördela körningsuppdrag till förare runt om i landet
Ha löpande kontakt med förare, kunder och samarbetspartners
Följa upp och hantera avvikelser i realtid
Administrera uppdrag i våra system och säkerställa korrekt dokumentation
Bidra till att förbättra och effektivisera våra interna processer
Tjänsten är placerad på vårt logistikkontor i Borlänge.
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till veera.laurila@flovi.io
. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig direkt till rekryterande chef Veera Laurila via samma mailadress.
Läs gärna mer om oss på flovi.io - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: veera.laurila@flovi.io Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flovi AB
(org.nr 559199-6425), https://flovi.io
