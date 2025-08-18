Logisitikadministratör till Kemira Kemi
OM FÖRETAGET
Kemira Kemi, med säte i Helsingborg, är en global aktör inom tillverkning av basreningskemikalier och papperskemikalier. De har en stark lokal närvaro med cirka 300 anställda, varav 200 är produktionspersonal och 100 tjänstemän. Kemira fokuserar på att förbättra vardagen genom sin kemi, vilket inkluderar att göra förpackningar starkare, pappershanddukar mjukare och utskrifts färger klarare. De arbetar också med att säkerställa säkert dricksvatten och rent avloppsvatten.
DC Talents hjälper nu vår kund Kemira Kemi att hitta nästa stjärna som vill kliva in i rollen som Logistikadministratör i expeditionen. Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader, där du blir anställd som konsult på DC Talents och uthyrd till kund.
Vi använder oss av ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
Vi söker dig som vill ta en central roll i Kemiras expedition och säkerställa att flödet av transporter och dokumentation fungerar smidigt och korrekt. I tjänsten ansvarar du för att hantera lastbilsmottagning, tulladministration och planering av järnvägstransporter, samtidigt som du bidrar till att höga krav på säkerhet och kvalitet efterlevs. Rollen är i huvudsak placerad på kontoret, men innebär också viss närvaro ute i verksamheten där du bland annat utför kontroller av fordon.
Som administratör i expeditionen är du en viktig kontaktpunkt för chaufförer, transportörer och kollegor inom företaget - både i Sverige och internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Boka och administrera inkommande och utgående transporter för både lastbil och järnväg
Kontrollera leveransdokument, fraktsedlar och tulldokumentation
Säkerställa att farligt gods hanteras enligt gällande regelverk (ADR)
Koordinera och samarbeta med interna avdelningar, transportörer och tullmyndigheter
Följa upp och säkerställa att företagets EHSQ-rutiner efterlevs
Ta emot chaufförer och fordon, granska dokumentation och utbildningar samt hänvisa rätt i verksamheten
Utföra fordons- och lastkontroller, inklusive vägning och rapportering i våra system
Rapportera avvikelser och ansvara för dokumentation och arkivering
DIN PROFIL
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av transportadministration eller spedition, gärna med utbildning inom tullhantering och ADR. Om du dessutom har bakgrund från processindustri eller kemikalieproduktion är det ett extra plus. Vidare tror vi att du har kunskap om EHSQ och det är även krav att du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Kan du fler språk är detta starkt meriterande.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är en person som tycker om ordning och reda och som ser detaljerna som en självklar del av helheten. Du har ett strukturerat arbetssätt, en god förmåga att prioritera och att arbeta effektivt även i stunder av tidspress och högt arbetstempo. Slutligen tror vi att du har god kommunikationsförmåga och trivs i en roll där du får samarbeta mycket med både kollegor och externa parter.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 19/9. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Din ansökan bestående av CV skickas till jobb@dctalents.se
.
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträkning som de traditionella hårda kraven.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobb@dctalents.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan logistikadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DC Talents AB
(org.nr 559473-0599) Arbetsplats
DC Talents Jobbnummer
9463831