Linjechef inom Programs
Saab AB / Chefsjobb / Jönköping
2025-12-09
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som linjechef inom avdelningen Programs ser du till att dina medarbetare har de bästa förutsättningarna för att lyckas i sina uppdrag. Du har ett helhetsansvar för ungefär 15 medarbetare och arbetar aktivt med att coacha, stödja och motivera dem för att nå både individuella och gemensamma mål. Som avdelning ansvarar vi för och leder kundprojekt och levererar nya lösningar till globala kunder och upprätthåller en bra kundrelation. Rollen innebär ett stort fokus på projekt- och affärsgenomförande, rekrytering och kontinuerlig utveckling av arbetssätt.
Du är med och sätter riktning och mål för avdelningen och driver förändrings- och förbättringsarbete inom projektledning, affärsgenomförande och EB-processen, i nära samarbete med övriga organisationen och övriga linjechefer inom Programs och Head of Programs. Publiceringsdatum2025-12-09Profil
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och som har en naturlig vilja och nyfikenhet att lära, utvecklas och bidra till förbättringar. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och att stötta både gruppen och individen i deras utveckling, i linje med företagets mål. Du har lätt för att se möjligheter till förbättringar och tycker om att förankra och driva förändringsarbeten. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är coachande, proaktiv, engagerad, strukturerad och kommunikativ.
Vi söker dig som har:
* Utbildning på högskolenivå inom teknik, projektledning eller affärsledningen, alternativt motsvarande erfarenhet
* Tidigare erfarenhet av ledande roller med personalansvar
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
