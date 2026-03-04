Liftdumperchaufför
2026-03-04
Har du C-körkort och YKB och trivs i en roll där du kombinerar körning med kundkontakt? Vill du arbeta i en stabil verksamhet där du blir en viktig del i den dagliga driften? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Just nu söker vi chaufförer till ett uppdrag hos en etablerad aktör inom återvinning och avfallshantering med verksamhet i Jordbro.
Om bolaget
Bolaget är en väletablerad aktör inom återvinning och hållbar avfallshantering och arbetar med att hjälpa företag och organisationer att hantera material och resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Verksamheten präglas av ett starkt fokus på service, säkerhet och kvalitet. Här arbetar engagerade medarbetare tillsammans för att skapa effektiva lösningar och långsiktiga kundrelationer.
Bolaget befinner sig i fortsatt utveckling och satsar på att bygga starka team där varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Om rollen
Som chaufför kommer du att arbeta med liftdumperkörning där du ansvarar för transporter mellan anläggning och kund. Arbetet innebär hämtning och leverans av avfall i exempelvis kärl, säckar eller containrar.
En viktig del av rollen är den dagliga kontakten med kunder, där du representerar verksamheten ute i fält. Du samarbetar nära transportledning och kollegor för att säkerställa att uppdragen genomförs på ett effektivt och professionellt sätt.
Du blir en del av ett större team med flera kollegor i liknande roller och har daglig kontakt med transportledningen i planeringen av arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs i en roll där du arbetar självständigt samtidigt som du är en del av ett team.
Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann i ditt arbete och har en naturlig känsla för service i mötet med kunder.
Vidare ser vi att du:
Trivs med ett praktiskt arbete och varierande arbetsdagar
Har ett lösningsorienterat förhållningssätt
Är noggrann och har ett högt säkerhetsfokus
Bidrar till en positiv laganda tillsammans med dina kollegor
Vi ser gärna att du har
C-körkort
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Minst 1 års erfarenhet av att köra tung lastbil
Det är meriterande om du även har ADR-behörighet.
Introduktion
Du får en strukturerad introduktion där du får möjlighet att sätta dig in i arbetssätt, rutiner och system. Under din första tid arbetar du tillsammans med en erfaren kollega och får stöd från både teamet och transportledningen.
Om uppdraget
Placering: Jordbro
Start: Omgående
Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övergång till kund efter cirka 6 månader Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331033-1874594".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9777945