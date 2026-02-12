Lift- & Driftledare
2026-02-12
Om jobbet
Tännäskröket är en unik fjällanläggning i västra Härjedalen och en del av Funäsfjällen. Tännäskröket är känd för naturen och lugnet, i kombination med arkitekt ritade boenden och upplevelser utanför dörren. Här finns stugor och lägenheter, restaurang Arran och sportuthyrning. Med aktiviteter på två berg, skidåkning i 9 nedfarter, längd- och skoteråkning, samt vandring, fiske, paddling och cykling under sommar och höst.
Tjänsten är heltid tillsvidare och vi söker dig som har bred teknisk kompetens, är ordningsam och ordentlig med känsla för kvalitet, säkerhet och har god praktisk förmåga. Du har lätt för att lära och är en problemlösare av rang.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar för den dagliga driften av skidområdet samt fastighetsärenden på anläggningen. Arbetsuppgifterna består av planering och utförande av underhåll samt löpande åtgärder på eventuella tekniska problem som uppstår. Det ingår också att vara arbetsledare för lift- och fastighetspersonal. Du jobbar i ett nära samarbete med och rapporterar till vår platschef och ingår i Tännäskrökets ledningsgrupp
Profil
Vi söker dig som gärna har tidigare erfarenheter av arbete på skidanläggning, gillar att ta egna initiativ och tycker om att hålla ordning och reda. Du är driven och lösningsorienterad, social och duktig på att kommunicera och samarbeta. Du har erfarenhet av fastighetsunderhåll, reparation och underhåll av liftar eller motsvarande. Om du dessutom är utbildad SLAO pistör eller pistmaskinsförare är det meriterande.
Vi erbjuder en rolig och omväxlande arbetsplats i en spännande och utvecklande arbetsmiljö, tillsammans med teamet på plats. Eftersom vi är en ganska liten organisation under stark utveckling kommer du att bli en viktig del i företaget och kommer att vara med att utveckla Tännäskröket tillsammans med oss. Tjänsten är tillsvidare med provanställning, med delvis helgarbete under öppen säsong samt viss jourberedskap. Startdatum enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Du kommer under en period att arbeta tillsammans med vår nuvarande drift- och liftledare som kommer att gå i deltidspension, och får därigenom möjlighet till en ordentlig upplärning av anläggningen.
Vi tar emot ansökningar och frågor via mail till personal@tannaskroket.se
. Skicka gärna in ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: jenny@tannaskroket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lift- och driftledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tännäskröket AB
(org.nr 556660-7171)
Karl Johans väg 1 (visa karta
)
846 95 TÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tännäskröket Kontakt
VD
Jenny Callenholt jenny@tannaskroket.se 0708444455 Jobbnummer
9739802