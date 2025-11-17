LIA-ansökan
Miljöpartiet de Gröna / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljöpartiet de Gröna i Stockholm
, Eskilstuna
, Norrköping
, Vänersborg
, Östersund
eller i hela Sverige
LIA pågår hela eller delar av våren 2026, med tidigast startpunkt i januari 2026.
Du kommer att befinna dig mitt i hetluften i riksdagen där Miljöpartiet de gröna är ett aktivt och konstruktivt oppositionsparti. Här varvas dagarna med intressanta debatter och beslut i riksdagens kammare, intervjuer med partiets riksdagsledamöter och språkrör, och spännande diskussioner om grön politik för att sänka utsläppen, rädda naturen och stärka välfärden. Under våren kommer vi bland annat jobba med politikutveckling för att förbereda inför valrörelsen 2026, våra svar på Tidöregeringens propositioner och att ytterligare spetsa och stärka vår kommunikation.
Praktiken passar dig som läser en utbildning inom till exempel statskunskap, kommunikation, journalistik, ekonomi eller juridik eller söker en praktikplats av annat skäl. Du ska trivas att arbeta tillsammans med andra och fungera bra i grupp. Det är en fördel om du känner till Miljöpartiets politik och om du tidigare har varit engagerad i föreningslivet.
Kansliets uppgift är att ge Miljöpartiets språkrör och ledamöter i riksdagen bästa möjliga stöd i sitt arbete. Du kommer att jobba tillsammans med kansliets politiska sakkunniga, pressekreterare och kommunikatörer och i nära dialog med riksdagsledamöter och andra förtroendevalda i partiet. Du kommer att ta fram underlag och analyser inom aktuella politikområden, utveckla nya förslag, delta i möten med olika samhällsaktörer eller på andra sätt stötta ledamöternas arbete i riksdagen. Det kan också bli aktuellt att stötta Miljöpartiets arbete i sociala medier, skriva utkast på debattartiklar eller ta fram kommunikativa idéer på nya politiska förslag. Du kommer också få arbeta med administrativa arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig en utvecklande och ansvarsfull praktik i en dynamisk arbetsmiljö. Ditt bidrag som praktikant är mycket värdefullt för oss. Miljöpartiet vet att olika erfarenheter är utvecklande och bidrar till en modern och mänsklig arbetsplats. Vi välkomnar därför alla sökande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller etnisk eller religiös tillhörighet. En förutsättning för praktiken är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Du delar givetvis Miljöpartiets gröna värderingar, även om tidigare engagemang eller medlemskap i partiet inte är nödvändigt. Heltid 35 tim/vecka. Tillträde i januari eller februari 2026 eller enligt överenskommelse. Praktiken är oavlönad.
Mer information lämnas av policychef Christian Valtersson, christian.valtersson (a) mp.se . Skicka din intresseanmälan till ansokningar@mp.se
senast den 7 december 2025. Bifoga CV och ange tydligt din önskade praktikperiod inklusive önskat startdatum. Märk din ansökan med Praktikant till kansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
nej
E-post: ansokningar@mp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljöpartiet de Gröna
, http://mp.se
Riksdagen Storkyrkobrinken 7 (visa karta
)
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Miljöpartiet de gröna Jobbnummer
9607166