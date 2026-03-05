Lektor i polisvetenskap
Södertörns högskola / Högskolejobb / Huddinge Visa alla högskolejobb i Huddinge
2026-03-05
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Södertörns högskola har sedan 2015 bedrivit polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten, och har idag cirka 800 studenter som läser polisprogrammet. Polisprogrammet ges i dagsläget i tre olika varianter, det ordinarie programmet på campus och på distans, samt den funktionsinriktad polisutbildningen (FPU). Institutionen för polisvetenskaper (IPV) har idag ca 120 medarbetare, varav merparten är lärare med polisiär kompetens som är utlånade från Polismyndigheten. Vid institutionen samverkar vi även med lärare och forskare från andra institutioner på högskolan. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, varför vi strävar efter att öka lärarnas och forskarnas vetenskapliga kompetens kontinuerligt. Utöver polisprogrammet finns det också möjlighet att läsa till en kandidatexamen i polisiärt arbete och kriminologi.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva forskning och undervisning inom det polisvetenskapliga fältet. Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i kurser med inriktning mot kvantitativa metoder, bland annat i samverkan med internationella organisationer. Arbetet innefattar även att initiera och leda studier inom polisvetenskap. I rollen ingår även att ta ansvar för planering, utformning och genomförande av undervisning inom områden med hög relevans för polisvetenskapligt arbete. Vidare ingår att delta i planering och utformning av forskningsuppdrag i samverkan med myndigheter och internationella organisationer. Utöver detta kan annan undervisning inom andra ämnen på högskolan förekomma. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Undervisning bedrivs huvudsakligen på engelska.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor i polisvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom polisvetenskap eller inom ett ämne relevant för tjänsten eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs det att den sökande behärskar undervisning på engelska.
Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.
Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
För denna anställning ska vetenskaplig skicklighet viktas högre än pedagogisk skicklighet.
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade:
• Vetenskaplig skicklighet i empirisk polisvetenskaplig forskning med kvantitativ metodansats
• Forskningsskicklighet i interventionsstudier med relevans för polisvetenskap
• Forskningsskicklighet i ämnesövergripande angreppssätt för forskningsfrågor med relevans för polisvetenskap
• Erfarenhet av internationellt forskningsarbete
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.Publiceringsdatum2026-03-05Dina personliga egenskaper
• God samarbetsförmåga
Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2026-04-05.
Ytterligare upplysningar
Amir Rostami, avdelningsföreståndare: amir.rostami@sh.se
Promi Hoque, HR-handläggare: rekrytering@sh.se
Välkommen med din ansökan!
På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Facklig kontakt
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: mattias.kollberg@seko.se
och Robert Lindberg robert.g.lindberg@seko.se
Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Gemensamt förhållningssätt för medarbetare och chefer Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertörns Högskola
(org.nr 202100-4896), http://www.sh.se/ Jobbnummer
9779327