Legitimerad Psykolog
2025-12-22
Psykiatriska kliniken Eksjö, arbetsplats Vetlanda och Nässjö
Är du en psykolog som gillar att jobba med utredningar och kartläggningar. Ser du positivt på vidareutveckling inom din profession och vill arbeta på en klinik som värderar utveckling och kunskapsutbyte? Då tror vi att denna delade tjänst på psykiatriska mottagningen i Vetlanda och i Nässjö kan passa dig.
Rollen som psykolog
Vi ser just nu ett behov av att kunna göra psykologutredningar i större utsträckning på mottagningarna och söker därför en psykolog med uppdrag att arbeta just med detta i nära samarbete med övriga i teamet.
Som psykolog hos oss får du en tillsvidareanställning på heltid (100 %) vilken kommer att fördelas med 50 % tjänstgöring för Nässjömottagningen och 50 % för Vetlandamottagningen. I rollen ingår ett särskilt fokus på utredningsarbete, framför allt fördjupade psykologiska utredningar samt neuropsykiatriska utredningar. Det finns möjlighet att arbeta till en viss del på distans om verksamheten tillåter och om det är önskvärt från din sida. Vi kan också vara flexibla med var din arbetsplats är lokaliserad (Vetlanda eller Nässjö). Handledning av PTP-psykolog kan också komma att bli aktuellt i framtiden. Arbetstiderna är dagtid, vardagar, med tillträde efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. Dels på Psykiatrihuset i Eksjö där det finns både mottagning, remiss- och bedömningsenhet, akutmottagning samt 24 vårdplatser fördelat på två vårdavdelningar. Dels har kliniken öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser. Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen.
På psykiatriska kliniken på Höglandet arbetar vi just nu för att HBTQI-diplomera samtliga enheter.
På Mottagningen i Vetlanda och Nässjö finns många olika professioner däribland överläkare, psykolog, kurator, specialistsjuksköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, skötare, vårdadministratör och även PEER- support. Vi har omkring 1200 patienter på vardera enheten. Vi värderar teamarbete och att samarbeta mellan professionerna för patienternas bästa.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet inom specialistpsykiatri, har du dessutom en specialistutbildning inom neuropsykiatri ser vi det som meriterande. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss på våra välfungerande mottagningar i Vetlanda och Nässjö.
Vi tror att du är en empatisk och trygg person som tar initiativ och har mod att agera för patientens bästa. Du är strukturerad och har god problemlösande analysförmåga. Vidare är du tydlig i din kommunikation med patienter och kollegor. Då dina arbetsdagar kommer att se olika ut är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Samarbete kommer vara en viktig del i ditt arbete hos oss varpå det är av stor vikt att du är en god samarbetspartner. Avslutningsvis tror vi att du är en person som vill utvecklas i din profession och vill bidra till vår kliniks fortsatta utveckling.
Vårt erbjudande till dig
Vi är stolta över att vara en klinik med hög kompetens och erfarenhet samt stöttande kollegor. Vi har tydliga rutiner och strukturer att bygga upp arbetet kring och erbjuder dig ett varierat och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning inom din profession. Det finns flera psykologer med lång erfarenhet på kliniken för handledning och stöd. Möjlighet finns att regelbundet träffa övriga psykologer på kliniken. På kliniken är vi även positiva till medarbetare som önskar forska och ger möjlighet även till detta. Vi ser arbetsmiljön för psykologer som ett prioriterat område varpå vår målsättning är att du kommer få avsätta tid för det stora administrativa arbetet som varje utredning innefattar.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Linnéa Nilsson, 010-243 23 34.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9 januari 2026. Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1231/25". Omfattning
Region Jönköpings Län
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län Jobbnummer
