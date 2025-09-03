Legitimerad Läkare
2025-09-03
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Närhälsan Dals-Ed har i dagsläget drygt 4700 listade och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov.
Vi är en välstrukturerad vårdcentral med hög kompetens inom yrkesgrupperna. Här finns en stabil läkargrupp men vi behöver bli fler. Hos oss bedrivs en komplett primärvård med specialistmottagningar inom BVC, diabetes, hjärta/kärl, astma/KOL, medicinsk fotvård och dietist. Vårdcentralen har en samtalsmottagning med psykolog, legitimerad psykoterapeut och kurator med KBT-kompetens. Vi arbetar i fräscha lokaler och under samma tak har vi familjecentral, mödravård, ungdomsmottagning, sjukgymnastik och arbetsterapi som vi har ett nära samarbete med.
Ed har fantastisk natur med många sjöar och skogar. I kommunen finns nationalparken Tresticklan som bjuder på orörd natur. Det finns även bra tågförbindelser med Göteborg, Trollhättan och Oslo.
Vi är måna om varandra och vill skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. Som anställd hos oss erbjuds du en rad olika fördelar och förmåner som du kan läsa mer om här: Fördelar och förmåner - Närhälsan (narhalsan.se)
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete. Handledning tillgodoses av erfaren specialist, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Önskar du en framtid i ett brett och omväxlande arbete på vårdcentral i glesbygd är det här arbetet för dig.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt har intresse för glesbygdsmedicin och att göra ST-tjänstgöring inom allmänmedicin. Du innehar språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning och därefter planeras ST-tjänstgöring.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
