Legitimerad grundlärare fritidshem på Ulvsundaskolan
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsbeskrivning
Ulvsundaskolan är en F-3 skola belägen i Bromma, Johannesfred. Vi har ca 40 elever fördelat på två klasser, F-1 och 2-3, samt ett fritidshem. Johannesfred är ett mindre bostadsområde i Bromma med mycket natur och nära till vatten. Skolan har trevliga lokaler och en fin utemiljö. På Ulvsundaskolan är vi ca 7 medarbetare och då ingår lärare, fritidspedagoger, barnskötare, specialpedagog , köks- och städpersonal. Det är en liten skola där vi arbetar tillsammans i ett arbetslag.
Vi vill att våra elever ska lyckas i livet genom att få en bra start Ulvsundaskolan. Våra medarbetare är engagerade, har en stor vilja att utveckla och förbättra skolan. Vi tar gemensamt ansvar på skolan för att göra roliga saker och trivas på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha kul på jobbet tillsammans med kollegor och elever!
På Ulvsundaskolan har vi ett formativt förhållningssätt, vi gillar att utveckla nya undervisningsmetoder för att mötet mellan elever och oss vuxna på skolan ska bli så bra som möjligt.
Vår fritidshemsavdelning har egna lokaler med tillhörande musik och rörelserum. Vi arbetar även aktivt för att utveckla våra raster under skoldagen.
Läs mer på Ulvsundaskolan, F-3 - Stockholms stad
Ulvsundaskolan är en annexskola till Alviksskolan. Alviksskolan är en kommunal F-9 skola i Bromma som har Stockholms enda integrerade F-9 skola för elever med hörselanpassning. Skolan har totalt cirka 950 elever och här jobbar cirka 170 anställda med att sätta eleven i fokus under hela skoldagen.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är grundlärare med inriktning fritidshem och vill vara med och utveckla verksamheten på fritids samt under skoldagen för våra elever på Ulvsundaskolan. Vi söker dig som gillar att arbeta i grupp och känner att laget går före jaget. Vi är starka tillsammans och var och en behöver bidra för att vi ska bli ett bra team. Vi söker dig som har hög social kompetens, är positiv och kan sprida arbetsglädje och engagemang.
Vi är i ett härligt läge där vi tillsammans med Alviksskolan har en etablerad utvecklingsgrupp för fritidshemmen som driver vår utveckling där många nya strukturer, metoder och arbetssätt håller på att utformas samtidigt som vi vårdar det som är bra. Tillsammans vill vi ta tillvara och förverkliga goda idéer som bidrar till utveckling och lärande för alla elever hela dagen. Vi ser att du är en person som brinner för fritidshemspedagogik och vill bidra till utveckling av vår fritidshemsverksamhet för att skapa en trygg övergång, samt bidra till vår samverkan mellan skola och fritidshem tillsammans med övriga lärare i fritidshem, grundskollärare och barnskötare.
Uppdraget innebär att utveckla lärandet samt elevernas sociala och allmänna utveckling i årskurs F-3 . Utifrån fritidshemmets styrdokument kommer du att ansvara för planering och genomförande av undervisning i fritidshemmet för att stödja denna utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.
I den här tjänsten ingår även ett teamledaruppdrag där du bland annat ansvarar för att hålla ihop arbetslaget på Ulvsundaskolan, leda vissa möten samt ha ett nära samarbete med skolans ledning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen som grundlärare med inriktning fritidshem eller annan likvärdig pedagogisk högskoleexamen och är väl förtrogen med gällande styrdokument.
Du behöver ha erfarenhet som arbetslagsledare då du leder ett arbetslag på en liten skola där alla delar kommer närmare närmare personalen samtidigt som närmaste chef inte finns närvarande varje dag.
Du bör ha erfarenhet av att driva utvecklingsarbete då tjänsten innefattar att du ingår i skolans fritidshemsutvecklingsgrupp, vilka leder arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på våra fritidshem. I och med det så ser vi gärna att du har några års erfarenhet i yrket och en god kännedom om den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2022. Du ska även kunna leda din fritidsavdelning i arbetet med skolans prioriterade områden.
Våra prioriterade områden är:
• elevernas lärprocess
• tillitsfulla relationer
• digital kompetens och kommunikation
Det innebär bland annat att du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du har ett högt elevfokus. Du har ett pedagogiskt driv att vidareutveckla verksamheten och du ser på utveckling och nya idéer som positiva utmaningar. Du kan använda digitala hjälpmedel som undervisningsmetod. Du är engagerad, rak och öppen och har en organisatorisk förmåga. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter. Du har en god förmåga att skapa bra relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.Övrig information
Intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Erika Lindgren erika.lindgren@edu.stockholm.se Jobbnummer
9495410