Legitimerad fysioterapeut - visstidsanställning

2026-03-10
Vill du jobba med oss?
Är du fysioterapeut/sjukgymnast och intresserad av
att arbeta hos oss i Finspångs kommun?
Nu söker vi en kollega med inriktning mot hemsjukvård & särskilt boende.
Har du ett genuint intresse för människor med fysiska och psykiska sjukdomar och vill arbeta i en trivsam, utvecklande och inbjudande miljö? Då ska du jobba på Rehabenheten i Finspångs kommun. På Rehabenheten hittar du 20 prestigelösa och ambitiösa kollegor i varierande ålder med olika kunskaper och erfarenheter. Vi månar om varandra och vill att alla ska trivas. Nu söker vi en ny fysioterapeut/sjukgymnast kollega till en visstidsanställning.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen i Finspång är en organisation bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. Vårt uppdrag är att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, hemsjukvård och i verksamheter enligt LSS. På Rehabenheten finns även ett Förflyttningsteam som utbildar och kompetens höjer kommunens vårdpersonal. I Finspångs kommun finns även en MAR som kan ge stöd i patientsäkerhetsfrågor. Din kompetens behövs och överförs i samarbetet med olika professioner. Som fysioterapeut skapar du förutsättningar för att förändra individens livskvalitet med dina insatser. Vår viktigaste uppgift i teamet är att ha patientens välmående i centrum.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer ha ansvar för ett särskilt boende och ett hemsjukvårdsområde.
Du kommer att ha ett tätt samarbete med en arbetsterapeut och andra förkommande professioner inom samma geografiska område.
Arbetet innebär ofta kontakt med anhöriga/god man, personal på enheterna samt kollegor i regionen.
Hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa samt hur rörelse kan bidra till ett aktivt och balanserat liv anpassat utifrån patientens fysiska och psykiska förmåga. I det dagliga arbetet ingår bland annat att göra bedömningar och åtgärder samt förskriva och följa upp individuellt anpassade träningsprogram och hjälpmedel.
Vem är du?
För att må bra i rollen behöver du vara trygg och lugn i mötet med våra patienter, agera utifrån ett respektfullt bemötande samt vara engagerad i din roll. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad men samtidigt flexibel. Du kan ta egna beslut och arbeta självständigt när det behövs. Du är van att använda datorn som arbetsredskap och har erfarenhet av att dokumentera. Du vill vara med och skapa en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med tidigare erfarenhet av yrket. Du som är ny i yrket är också välkommen att söka.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett flexibelt arbete där du verkligen gör skillnad. Du planerar själv dina arbetsdagar men kan prioritera om när det behövs i verksamheten.
Vi tillämpar flextid i viss utsträckning.
Denna annons avser en visstidsanställning.
Tillträde 8 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tillsättning av tjänsten kan ske under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Rehabenheten!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Vård & omsorg, Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Hemsjukvård Rehab
Anna Ahlenius 012285000
9787642