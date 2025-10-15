Leg USK till privat ortopedmottagning

Ortopraktiken Solna AB / Undersköterskejobb / Solna
2025-10-15


Vi är en väletablerad privat ortopedmottagning i fräscha, nyrenoverade lokaler centralt i Solna, med närhet till kommunikationer. Vi erbjuder specialistvård inom ortopedi med fokus på hög kvalitet, tillgänglighet och ett varmt bemötande.

2025-10-15

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära ortopedläkare och övrig personal. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hjälpa patienterna vid läkarbesök, undersökningar och behandlingar
Assistera läkare vid vissa behandlingar
Beställning av varor
Receptions uppgifter, ta emot och registrera patienter, svara på telefon och bokningar
Administrativa uppgifter i journalsystem
Förberedelser och återställande av undersökningsrum

Kvalifikationer
Legitimerad undersköterska med utbildning i Sverige
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Goda kunskaper i persiska, arabiska och engelska
Erfarenhet från mottagningsarbete, helst ortopedmottagning
Erfarenhet av journalsystemet Webdoc
Meriterande:
God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt
Vana att arbeta självständigt och strukturerat
Goda kunskaper i andra språk än de som nämndes under krav
Erfarenhet med ledarskap eller chefskap även om inte inom vården.
Erfarenhet med ekonomi och bokföring

Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i ljusa och moderna lokaler
En liten och sammansvetsad arbetsgrupp
Möjlighet till utveckling inom ortopedisk vård
Flexibla arbetstider efter överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jaslimi@yahoo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ortopraktiken Solna AB (org.nr 559071-2054), https://solna-ortopedmottagning.se/
Centralvägen 16, plan 3 (visa karta)
171 68  SOLNA

Arbetsplats
Solna Ortopedmottagning

Jobbnummer
9557130

