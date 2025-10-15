Leg USK till privat ortopedmottagning
2025-10-15
Vi är en väletablerad privat ortopedmottagning i fräscha, nyrenoverade lokaler centralt i Solna, med närhet till kommunikationer. Vi erbjuder specialistvård inom ortopedi med fokus på hög kvalitet, tillgänglighet och ett varmt bemötande.

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära ortopedläkare och övrig personal. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hjälpa patienterna vid läkarbesök, undersökningar och behandlingar
Assistera läkare vid vissa behandlingar
Beställning av varor
Receptions uppgifter, ta emot och registrera patienter, svara på telefon och bokningar
Administrativa uppgifter i journalsystem
Förberedelser och återställande av undersökningsrum

Kvalifikationer
Legitimerad undersköterska med utbildning i Sverige
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Goda kunskaper i persiska, arabiska och engelska
Erfarenhet från mottagningsarbete, helst ortopedmottagning
Erfarenhet av journalsystemet Webdoc
Meriterande:
God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt
Vana att arbeta självständigt och strukturerat
Goda kunskaper i andra språk än de som nämndes under krav
Erfarenhet med ledarskap eller chefskap även om inte inom vården.
Erfarenhet med ekonomi och bokföring
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i ljusa och moderna lokaler
En liten och sammansvetsad arbetsgrupp
Möjlighet till utveckling inom ortopedisk vård
Flexibla arbetstider efter överenskommelse

Så ansöker du
