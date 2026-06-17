Direktör verksledningskansli - Eskilstuna
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2026-06-17
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Sveriges motståndskraft har sin grund hos oss. Nu gör vi den ännu stadigare och söker en direktör för avdelning verksledningskansli i en tid av både utmaningar och möjligheter. I tjänsten får du en central roll i att leda, utveckla och stärka en verksamhet som bokstavligen lägger grunden för Sveriges försvar. En uppgift som är viktigare idag än på mycket länge.
Du som söker tänker strategiskt, skapar relationer och får saker att hända. Både på egen hand och tillsammans med andra.
Fortifikationsverket äger, förvaltar och utvecklar försvarsfastigheter och anläggningar som gör att totalförsvaret kan verka i fred, men också i kris och krig. När omvärldsläget utmanar Sveriges säkerhet byggs vårt försvar ut – och som en följd utvecklas och växer också vårt uppdrag. Vi befinner oss i en av de mest betydelsefulla utvecklingsresorna i myndighetens historia. Med unik erfarenhet och kompetens inom fortifikation, skydds- och anläggningsteknik utvecklar vi avancerade och robusta miljöer som skapar skydd, uthållighet och handlingsfrihet för det militära försvaret. Allt i ett tempo där täta leveranser balanseras med kvalitet och säkerhet.
Dina förmågor bygger Sveriges försvar
I denna snabba utveckling har du som söker en avgörande roll som chef och ledare. Du har starkt fokus på ledarskap och leverans, god förmåga att bygga och utveckla relationer både internt och externt, samt ser ansvar som en naturlig del av ditt jobb. Du är trygg i dig själv, vågar utmana befintliga arbetssätt, ställer rätt frågor och anpassar lösningen efter behovet, oavsett om det handlar om en tältlösning eller en CBRN-skyddad anläggning.
Fortifikationsverket inrättar nu geografiska områdesansvar i Sverige där den samlade fastighets- och investeringsportföljen utvecklas inom givet geografiskt område. Som stöd för ledningens arbete inrättar vi också ett verksledningskansli som ska företräda Fortifikationsverket i dialog med uppdragsgivare och regeringskansliet. Verksledningskansliet ska också fastställa struktur, beredningsordning och deadlines för regeringsuppdrag och andra remissvar, samt även fastställa struktur, agenda och form för ledningsgrupperna för myndigheten. Rollen kan komma att innebära att du blir chef över underställda chefer.
I rollen som avdelningsdirektör ingår:
att ge stöd och bidra i prioriteringar för ledningen
samordning av och beredning för ledningsgrupperna
primär kontaktpunkt mot styrelsen och Regeringskansliet
ta emot regeringsuppdrag och fördela ut i verksamheten
GD-assistent ansvarar för att stödja generaldirektören med administrativa uppgifter
skapa förutsättningar för samarbete och helhetssyn i organisationen
företräda verksamheten med integritet, tillit och professionalism.
Du rapporterar till generaldirektören. Vårt huvudkontor finns i Eskilstuna. Tjänsten innebär resor inom Sverige och resor utomlands kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete i ledande befattning och du är van att leda och nå resultat genom andra. Du har erfarenhet av organisationsövergripande arbete, och erfarenhet av arbete på Regeringskansliet eller myndighet med nära kontakter med Regeringskansliet. Du har även kunskap om informationssäkerhet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt vana att använda administrativa stödsystem. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom säkerhet, försvarsnära miljö eller fastigheter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du drivande och kommunikativ med mycket god strategisk och analytisk förmåga. Ditt ledarskap präglas av tydlighet i målbeskrivningar och beslut. Du kan förmedla dina budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten. Vidare är du strukturerad, har god prioriteringsförmåga och fokus på leveranser. Du har lätt för att skapa och utveckla relationer och agerar professionellt i din vardag. Du bidrar aktivt till utvecklingen av myndigheten. Vi behöver dig som på ett professionellt sätt kan balansera högt säkerhetsmedvetande med tydligt fokus på att snabbt bygga försvarsförmåga genom vision och utveckling.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Eskilstuna. Svenskt medborgarskap krävs och anställningen innebär krigsplacering samt placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 12 juli 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen och din ansökan blir en allmän handling. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryteringsspecialisten. Urvalsfrågorna ligger till grund för det första urvalet och tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen.
Tjänsten kan även sökas som yrkesofficer vid annan myndighet (YAM), som grundar sig i en skriftlig överenskommelse mellan Försvarsmakten och vissa myndigheter. Anställning som YAM kräver tjänstledighet från Försvarsmakten.https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-oss/darfor-ska-du-valja-oss
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta HR-direktör Tatjana Mineur, e-post tatjana.mineur@fortifikationsverket.se
eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, telefon 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, telefon 010-44 44 000. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9969036