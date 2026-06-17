Hemtjänstkoordinator till Centrum
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2026-06-17
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Nu söker vi engagerad Hemtjänstkoordinator till enhet Centrum!
Tjänsten är ett vikariat, till att börja med på 6 månader, men det kan bli längre.
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.
Om verksamheten
Vi som jobbar inom hemtjänst Centrum är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
Hemtjänst Centrum utgår från rymliga och trivsamma lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Borås.
Centrum Hemtjänst är en välfungerande verksamhet som präglas av engagemang, kompetens och gott samarbete. Det som utmärker enheten är att många medarbetare har jobbat på denna enhet flera år samt att medarbetarna har lång och bred erfarenhet inom vård och omsorg. Här hjälps vi åt och stöttar varandra, det finns en stark laganda där alla professioner arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra brukare.
Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten samt att vi jobbar aktivt för en arbetsmiljö där våra medarbetare har det bra.
Hos oss får du en arbetsplats där personalen har hög kompetens, god gemenskap och ett meningsfullt uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Som koordinator får du en central roll i verksamheten med varierande arbetsuppgifter. Du blir en viktig del av ett erfaret team där du får möjlighet att påverka, bidra till utveckling och göra skillnad varje dag.
Som hemtjänstkoordinator är din huvuduppgift att planera och schemalägga beställda insatser från biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Du arbetar mot uppsatta mål och strategier och har ett nära samarbete med enhetscheferna i hemtjänsten samt flertal andra yrkesprofessioner. Din uppgift är att optimera schemaläggningen på ett resurseffektivt sätt, det innebär bland annat att hitta logiska lösningar för insatsplanering med brukaren i fokus.
Du har en daglig kommunikation med SÄS där du bevakar brukares utskrivning och hemkomst.
Hemtjänstkoordinator ansvarar även för hantering av bemanning vid korttidsfrånvaro och vid behov planera om insatsschema.
Hemtjänstkoordinatorn arbetar i system som TES, SAMSA, Time Care pool, VIVA m.fl.
Daglig användning av Excel, Word samt kommunikation via mail och telefon.
Arbetstiden är förlagd dagtid vardagar samt enstaka helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du ska ha eftergymnasial utbildning i administration eller minst ett års dokumenterad erfarenhet av planering av hemtjänstinsatser. Om du har arbetat som undersköterska inom hemtjänsten är det meriterande.
Vi söker dig som har god analytisk men också logistisk förmåga. Du har ett engagemang och en vilja att utveckla och förbättra planeringen utifrån uppsatta mål inom Vård- och äldreförvaltningen. Du ska ha god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt ha en god samarbetsförmåga och hög servicekänsla.
Arbetet kan innebära snabba förändringar och kräver flexibilitet i ditt arbetssätt, där du ska kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du ska dessutom ha god datakunskap och förmåga att hantera olika verksamhetssystem och Office paketet.
Du behöver kunna förstå förhållandet mellan de olika delarna som hemtjänsten styrs av, det vill säga beställningar utifrån Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du behöver också ha en förståelse över förhållandet mellan enhetens behov, personal samt ekonomi.
Det är viktigt att du är professionell och kan fatta beslut utifrån din ansvarsroll.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
B-körkort är krav för tjänsten.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anton Sjöblom anton.sjoblom@boras.se 033-358135 Jobbnummer
9969038