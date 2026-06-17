Jobba extra som studioassistent hos Nelly.com i sommar!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Borås Visa alla receptionistjobb i Borås
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att få vara med bakom kulisserna hos en ledande aktör inom modebranschen!
Vi söker nu för kunds räkning en studioassistent som vill arbeta extra under sommaren. Arbetsplatsen ligger i centrala Borås och du kommer att jobba i ett team tillsammans med fotografer och stylister. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av att förbereda plagg inför fotografering men även andra uppgifter i fotostudion kan förekomma.
Arbetstiden är förlagd dagtid och du behöver vara tillgänglig för upplärning från v. 27. Behovet förväntas vara mellan v. 27-32. Man ska vara tillgänlgig måndagar till fredagar då du kommer bli schemalgd cirka 3-4 dagar i veckan.
För att vara aktuell för denna tjänst har du studier eller annat jobb på minst 50 %. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till kund. Lön enligt avtal. Urval sker löpande och tjänsten tillsätt när vi hittat rätt kandidat.
DETTA SÖKER VI
Du som söker har ett stort intresse för mode och kanske ser detta som en möjlighet till att få en inblick i branschen. Vidare är du van vid att arbeta självständigt och att arbeta under viss tidspress då det stundtals är mycket att göra i studion. Som person bör du vara effektiv och noggrann, ha ett gott ordningssinne samt tycka om att arbeta med service. Meriterande om du arbetat med liknande uppgifter tidigare.
Arbetsuppgifterna innebär:
Uppackning av ankomna kläder till HUB
Scanning, steaming och fördelning av kläder på olika stänger
Nedpackning och tillbakaskick till lagret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lundbygatan 1 (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Shejla Atic shejla.atic@studentconsulting.com Jobbnummer
9969034