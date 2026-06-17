Biträdande Restaurangchef Burger King Västerås
Nordic Service Partners AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2026-06-17
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Välkommen till Burger King!
Har du tidigare erfarenhet av att leda och engagera medarbetare? Arbetar du gärna mot tydliga mål och har ett stort resultatfokus?
För dig som vill ta chansen att bli Biträdande Restaurangchef på en av våra restauranger väntar ett spännande uppdrag. Du ansvarar för i stort sett allt; drift, personal, ekonomi, lokal marknadsföring, nyanställningar och tusen andra stora och små saker. Att bli Biträdande Restaurangchef innebär mycket ansvar men är en given möjlighet för dig som är duktig och driven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Service Partners AB
(org.nr 556653-9457)
161 02 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Burger King (Nordic Service Partners AB) Jobbnummer
9969045