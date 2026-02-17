Leg sjuksköterska LSS
2026-02-17
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Arbetet som sjuksköterska inom LSS/socialpsykiatri innebär att ansvara för omvårdnaden av patienter som bor i egna lägenheter vid grupp- och servicebostäder. Arbetet innebär att självständigt bedöma, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser riktade till patienterna. Du organiserar, planerar, prioriterar och samordnar omvårdnadsarbetet och ansvarar också för medicinska åtgärder. Du kommer att samarbeta med fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, chefer och omsorgspersonal. Du samverkar också med primärvård, slutenvård och andra aktörer utifrån en helhetssyn på patienten. Som sjuksköterska handleder, utbildar och delegerar du omsorgspersonal i omvårdnad samt i hälso- och sjukvårdsinsatser. Du deltar aktivt i utvecklingsarbete för att förbättra vår verksamhet.Kvalifikationer
* Vi söker dig med svensk leg som sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom området.
* Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och som har lätt att anpassa dig till olika situationer.
* Som person är du ansvarstagande, strukturerad och är bra på att planera, organisera samt prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
* Du är självgående och kan ta egna initiativ samt fatta viktiga beslut, men förstår också värdet av ett gott samarbete, då samarbete i team är en viktig del av vårt arbetssätt.
* Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har goda datorkunskaper.
* B-körkort samt vana att köra bil är ett krav.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Enligt avtal.
Detta är ett heltidsjobb.
Gnesta kommun, Socialförvaltningen
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
