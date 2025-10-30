Leg psykolog till vårdcentral
2025-10-30
Brahehälsan i Löberöd är en väletablerad och familjär vårdcentral i lantlig miljö där många av våra patienter har varit listade hos oss i generationer.
Vi ligger centralt i Skåne, i Löberöds by i Eslövs kommun. Vi lägger stort fokus vid samarbete, kontinuerlig utbildning och personlig utveckling.Här är alla viktiga, vi delar med oss och hjälps åt. På så sätt bidrar vi alla till en bra arbetsmiljö där vi trivs och har som mål att ge patienterna den bästa vården. Vi är mycket stolta och glada över vår höga kontinuitet både bland kollegor och patienter. Vi har ca 8000 listade patienter och runt 35 anställda. Vi tillhör Praktikertjänst vilket innebär att vi har kortare beslutsvägar och bra förmåner. ArbetsuppgifterPå Brahehälsan Löberöd bedriver vi sedvanlig primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, fysioterapimottagning och psykologmottagning. Vi har tillgång till dietist, arbetsterapeut och rehabkoordinator. Vi har specialistsjuksköterskemottagningar för astma/KOL, diabetes, äldrevård, demens samt bedriver hälsosamtal. Vi har ett dagligt rondsystem.Vi söker en legitimerad psykolog med intresse för att arbeta med psykisk hälsa i primärvården. På vårdcentralen kommer du främst arbeta med psykologisk bedömning och behandling av vuxna med stress- och ångestbesvär, depressioner, sömnsvårigheter och patienter i behov av krisbearbetning. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övrig vårdpersonal.
Vi arbetar utifrån Integrerad Beteendehälsa (IBH), där psykisk hälsa är en naturlig del av vårdcentralens verksamhet, och erbjuder även internetbaserad KBT (IKBT). KvalifikationerLegitimerad psykolog gärna med erfarenhet från primärvården. Du skall kunna arbeta självständigt men också samarbeta med kollegor och trivas med att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Övrig informationUrvalsprocessen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Chris Johansson; christina.chris.johansson@ptj.se
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
