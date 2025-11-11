Leg Psykolog
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Eskilstuna Visa alla psykologjobb i Eskilstuna
2025-11-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falck Sverige AB i Eskilstuna
, Västerås
, Köping
, Katrineholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du nyfiken på sambandet mellan arbete och hälsa och vill arbeta för att ge människor goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv och privatliv? Falck söker nu en Leg psykolog med placering i Eskilstuna.
Att arbeta som Leg Psykolog på Falck hälsa och arbetsliv innebär att du är med och påverkar i en av Sveriges framtidsbranscher, där din breda kompetens är efterfrågad och högt värderad hos våra kunder som finns inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter. Du kommer att leverera både fysiskt och digitalt till både lokala och nationella kunder. Detta ger en intressant variation i ditt jobb och du kommer att möta en mängd olika kulturer och individer.
Du kommer att jobba nära erfarna och hjälpsamma kollegor såsom företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, psykologer, arbetsmiljöingenjör, rehabsamordnare mfl som jobbar konsultativt och samspelande med våra kunder och deras medarbetare med goda resultat.
Tyngdpunkten ligger på att genomföra insatser på individnivå men även på grupp-och organisationsnivå i form av exempelvis föreläsningar, kartläggningar och handledning av grupper.
Vi söker dig som är Leg psykolog med intresse och erfarenhet av;
• stödsamtal, där du använt dig av metodiker i samtal och behandling, gärna KBT, ACT eller FACT
• arbete med grupper/workshops
Du ska också;
• behärska svenska och engelska i tal och skrift
• ha god datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Meriterande;
• hållit i utbildningar/föreläsningar
• vidareutbildning inom eller erfarenhet av området organisatorisk och social arbetsmiljö
• erfarenhet av företagshälsa
Som person är du;
• trygg i din yrkesroll och jobbar systematiskt med analys, genomförande och uppföljning
• drivande och har kunskap om sambandet mellan individ, grupp och organisation samt förmåga att omsätta det till effektiva insatser i relation till kund
• kommunikativ med lyhördhet för kundens behov
• en utpräglad lagspelare med förmåga att jobba med olika yrkeskompetenser såväl som självständigt
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
• Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
• Självständigt och omväxlande arbete med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Övrigt:
Tillsvidareanställning med tillträde i Januari som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% eller enl. överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17. Arbetet utförs fysiskt på plats.
Tjänsten innehåller resor till kunder och Falck-enheter i närområdet (Köping och Arboga tex) efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna egen bil i tjänsten.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Tommy Mets på tommy.mets@falcksverige.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907) Jobbnummer
9598754