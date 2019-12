Leg. Psykolog - Stockholms kommun - Psykologjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Psykologjobb / Stockholm2019-12-23Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningFramtid Stockholm är en enhet inom Socialförvaltningen i Stockholm stad.Enheten erbjuder olika former av öppenvårdsinsatser för barn/unga, samt föräldraskapsstöd. Enheten ligger centralt med lokaler på Rosenlundsgatan 44 B, och en filial i Järva. Framtid Stockholm har totalt ca 90 medarbetare. PLUS är den sektion inom Framtid Stockholm som ansvarar för strukturerade föräldraskapsstödsprogram. PLUS är idag sju medarbetare. PLUS huvuduppdrag är att stödja och kvalitetssäkra stadsdelsnämndernas arbete med strukturerat föräldrasskapsstöd. Detta innebär att utveckla, utbilda i de olika programmen samt att vara ett stöd i implementering och vidmakthållande av arbetet i stadsdelarna. PLUS arbetar i nuläget med utveckling av flera program och behöver en ny medarbetare fram till 2021-12-31.2019-12-23Tjänsten innebär övergripande att arbeta med programmen ABC, KOMET, Tryggare Barn, Föräldraskap i Sverige och våra generella program för tonårsföräldrar och småbarnföräldrar som är under utveckling.Tjänsten innebär alla de arbetsuppgifter som man har som medarbetare på Plus. Att utbilda och handleda professionella i programmen, delta i metodutveckling och samverka med andra aktörer inom staden kring föräldraskapsstödI tjänsten kommer även ingå att samordna och ansvara för utvärdering och kvalitetssäkring. Det innebär bland annat att sammanställa och analysera resultat från våra utvärderings- och kvalitetssäkringsinstrument samt utveckla och revidera dessa system där så behövs. Samarbeta med ansvariga för de forskningsprojekt som görs angående våra program samt utveckla kvalitetssäkringssystem av de aktörer som på uppdrag av Plus utbildar i våra program.Du ska vara Leg. Psykolog, KBT-inriktning och forskarutbildning är meriterande.Du ska ha erfarenhet av arbete med utvärdering och/eller kvalitetssäkring. Erfarenhet av att föreläsa och utbilda, arbete med förebyggande stöd, arbete med barn och unga samt erfarenhet av implementeringsarbete är meriterande.Du ska vara självgående, strukturerad, bra på att samarbeta och med en god numerisk analytisk förmåga.Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-01-15Stockholms kommun5019116