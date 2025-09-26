Ledningssystemofficer Bålsta
2025-09-26
Specialistofficer Bålsta
Teledriftcentralen ingår i Nätdriftavdelningen under FMTIS Driftenhet och ansvarar för driftövervakning och driftledning av Försvarsmaktens telenät. Nu söker vi Specialistofficerer som vill vara en del av vår verksamhet med placeringsort i Bålsta.
Om enheten
Driftenheten tillhörandes FMTIS, genomför driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom FM strategiska nät, vilket är en förutsättning för Försvarsmaktens ledningsförmåga i fred, kris och krig. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Vi söker en specialistofficer vars huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Att verka i rollen som Vakthavande Ledningssystemofficer vid teledriftcentralen.
Arbete med driftledning av Försvaretes telenät ur ett taktiskt och tekniskt perspektiv.
Vara med att utveckla driften av Försvarsmaktens telenät för framtidens behov.
Vara ett stöd till övriga förbandet inom ditt kompetensområde.
Samverka med andra förband i för övning.
Representera Teledriftcentralen på externa möten.
Medverka i arbets- och projektgrupper.
Som specialistofficer hos oss kommer du få flera interna utbildningar för att få förutsättningarna att kunna klara av tjänsten.Kvalifikationer
Specialistofficer OR 6/OR 7
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av IT/Tele-relaterade arbetsuppgifter
Goda kunskaper om Försvarsmakten ledningssystem
Goda kunskaper inom Flygvapnets SIS-funktion
Utbildning inom telesystem, IT-system eller radarsystem
Utbildad sambandsofficer
Ledningssystemofficer alt Teknisk officer Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lösningsorienterad och stabil ledare som har lätt att se helheten och växla mellan olika persektiv. Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar. Du behöver inte kunna allt men är du är nyfiken, flexibel och öppen.
• Du har förmågan att Leda och prioritera och modet att välja bort.
• Du är driven och van att ta egna initiativ.
• Du arbetar strukturerat och har god vana att upprätthålla dokumentation
• Du är utåtriktad, positiv och har en god samarbetsförmåga
• Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa kontakter.
• Du drivs av att utveckla gruppen såväl som indeviden för att leverara bästa möjliga förmåga.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Bålsta. Tjänstgöring till andra orter och tjänsteresor förekommer.
Tjänsten omfattar heltid, vanligen vardagar men jour, beredskap, övertid och FM-dygn förekommer.
Vid en anställning kommer du att bli krigsplacerad.
Tillträde: Enligt ök
Löpande rekrytering kommer tillämpas.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Information om rekryteringsprocessen och befattningen kontakta: fmtis-drifte-natdrifta-rekrytering@mil.se
. Ange "Specialistofficer" i ämnesraden.
Fackliga företrädare FMTIS:
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås genom växeln: 019-39 35 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-12.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
