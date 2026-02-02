Lätt lastbils chaufför

Malmö Kran & Transport AB / Fordonsförarjobb / Ängelholm
2026-02-02


Malmö Kran & Transport Ab
Söker en Chaufför med minst B - behörighet..
Tjänsten är heltid och belagd på vardagar
Du kommer att transportera byggvaror för kunds räkning.
Vana av distribution är meriterande.
Bilen är stationerad i Ängelholm.
För mer info om tjänsten tveka inte att maila.
OBS endast mail ansökningar !!
Märk ansökan: Lätt lastbils chaufför

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: alex@m-kt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lätt lastbils chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Kran & Transport AB (org.nr 556743-3387)
262 30  ÄNGELHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9716251

