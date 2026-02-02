Malmö Kran & Transport Ab Söker en Chaufför med minst B - behörighet.. Tjänsten är heltid och belagd på vardagar Du kommer att transportera byggvaror för kunds räkning. Vana av distribution är meriterande. Bilen är stationerad i Ängelholm. För mer info om tjänsten tveka inte att maila. OBS endast mail ansökningar !! Märk ansökan: Lätt lastbils chaufför
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-03-04 E-post: alex@m-kt.se
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lätt lastbils chaufför".