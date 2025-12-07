Lastbilsförare
2025-12-07
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bmaa Transport AB i Stenungsund
Vi söker efter chaufförer för omgående anställning. Vi har körningar söndag-måndag, körningarna kan variera mellan dagkörning och nattkörning.
Hos oss kan du även få möjligheten att arbeta 6 veckor och vara hemma 2 veckor där samtliga veckor är betalda.
En tjänst hos oss innebär:
Transport av trailer till respektive kund för lossning och sedan lastning. Utgångsort är Göteborg , i arbetet kan det ingå vissa fysiska tillvägagångssätt, exempelvis vara behjälplig vid lastning/lossning. Då man träffar på en del kunder och kollegor där krävs en god social kompetens. Innan du börjar kommer du att få gå bredvid för att få bästa möjliga chans att komma in i arbetet och känna dig trygg.
Nödvändiga kvalifikationer för arbetet:
CE-behörighet,
Digitalt förarkort,
YKB,
(meriterande) ADR
(meriterande) Utbildningsbevis för truck.
Svenska i tal och skrift. (Bara engelska funkar också)
Minst 2 års vana av körning med släp.
Våra kunder förväntar sig att vi levererar en bra kvalitet på tjänsten vi erbjuder, därför är det viktigt att du som söker är punktlig, ansvarsfull och tillmötesgående även vid ett högt tempo eller någorlunda pressat schema. Det krävs även att man är noggrann och ansvarsfull med kundernas gods, lastbilen man kör och dokumentationen.
Ca 5 övernattningar under arbetsveckan, vi strävar såklart efter att kunna erbjuda så att ni kan vara hemma under vardagarna men inget vi kan garantera. Därför avråder vi dem som vill vara hemma varje dag att söka denna tjänsten.

Publiceringsdatum2025-12-07

Om företaget
Bmaa Transport AB är ett företag med rötter från ett stort bolag med mycket kontakter och arbetsmöjligheter. Hos oss erbjuder vi trygghet, bra överenskommelser och bekvämlighet.
Vi behöver folk omgående!
Urval sker löpande så sök idag!
Första kontakten sker via mail Almin@infobmaatransport.se
alternativt Johan@infobmaatransport.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Almin@infobmaatransport.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Bmaa Transport AB (org.nr 559315-9360)
För detta jobb krävs körkort.
