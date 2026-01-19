Lastbilschaufför/planerare
BK Solutions AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BK Solutions AB i Helsingborg
BK Solutions AB söker Lastbilschaufför/Planerare KOMBINERAD TJÄNST.Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
BK Solutions AB är ett etablerat transport- och logistikföretag med bas i Helsingborg. Sedan 2010 har vi byggt upp en stabil och lönsam verksamhet inom nationell godstransport med en modern fordonsflotta.
Vi arbetar med en blandning av eget gods och samarbetar med större speditörer, vilket ger oss ett jämnt och förutsägbart transportflöde. Denna kombination skapar stabilitet för våra fordon och chaufförer samtidigt som vi kan erbjuda flexibla transportlösningar till våra kunder. Genom våra starka relationer med ledande logistikföretag har vi byggt ett nätverk som gör det möjligt för oss att optimera våra transporter och säkerställa hög kapacitetsutnyttjning.
Vi är ett företag i tillväxt som värdesätter professionalism, pålitlighet och god kommunikation med både kunder och medarbetare.
KOMBINERAD TJÄNST - LASTBILSCHAUFFÖR/PLANERAREOm tjänsten
En unik möjlighet där du kombinerar körning och planering. Tjänsten består av 50% körning och 50% planeringsarbete, vilket ger dig en varierad och stimulerande arbetssituation med både praktiskt och administrativt arbete.Dina arbetsuppgifter
Körning (50%):
Köra nationella transporter med tung lastbil
Rutter främst inom södra och mellersta Sverige
Säkerställa godsets säkerhet och korrekt lastsäkring
Administrera fraktdokumentation
Utföra dagliga fordonskontroller
Planering (50%):
Planera och optimera transporter för hela åkeriets fordonsflotta
Samordna chaufförer och fordon för maximal effektivitet
Hantera kundkontakter och förfrågningar
Skapa och följa upp körinstruktioner
Administrera fraktdokumentation och fakturering
Samarbeta med logistikpartnersKvalifikationer
Giltigt C/CE-körkort och YKB
Erfarenhet av godstransport och gärna transportplanering
God förståelse för körtidsregler och transportlogistik
Mycket goda kunskaper i svenska
Vana vid administrativa system och IT-verktyg
Serviceinriktad med gott omdöme
Strukturerad, flexibel och ansvarstagande
Vi erbjuder:
Anställning i ett stabilt och växande företag
Modern fordonsflotta
Varierande arbetstider
Goda utvecklingsmöjligheter
Trivsam arbetsmiljö i ett engagerat teamSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till info@bmbgroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@bmbgroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK Solutions AB
(org.nr 559393-1396)
Basaltgatan 1 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9691693