Lastbilschaufför Jönköping
2026-01-20
Chaufförer sökes till vårt fantastiska team i Jönköping!
Vi söker nu erfarna chaufförer som vill bli en del av vårt team i Jönköping. Om du har erfarenhet av att köra med bil och släp och gillar att köra så är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Körning med bil och släp
Inga lossningar hos privata kunder raka laster
Vi söker dig som:
Har CE-körkort och erfarenhet av att köra med bil och släp
Är ansvarsfull, flexibel och har en positiv inställning till ditt arbete.
Trivs med att köra långa sträckor och vara sova i bilen ..
Vad vi erbjuder:
Ett omväxlande och spännande jobb i ett glatt och professionellt team.
Konkurrensmässig lön och bra arbetsvillkor.
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet inom transportbranschen.
Är du redo att köra med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: georgia@dexpress.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeXpress AB
(org.nr 556997-9643)
556 50 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Georgia Amiridou georgia@dexpress.nu Jobbnummer
9693251