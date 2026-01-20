Lastbilschaufför Jönköping

Dexpress AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-20


Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dexpress AB i Jönköping, Nässjö, Växjö, Göteborg, Kalmar eller i hela Sverige

Chaufförer sökes till vårt fantastiska team i Jönköping!
Vi söker nu erfarna chaufförer som vill bli en del av vårt team i Jönköping. Om du har erfarenhet av att köra med bil och släp och gillar att köra så är detta jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Körning med bil och släp
Inga lossningar hos privata kunder raka laster

Vi söker dig som:
Har CE-körkort och erfarenhet av att köra med bil och släp

Är ansvarsfull, flexibel och har en positiv inställning till ditt arbete.

Trivs med att köra långa sträckor och vara sova i bilen ..

Vad vi erbjuder:
Ett omväxlande och spännande jobb i ett glatt och professionellt team.

Konkurrensmässig lön och bra arbetsvillkor.

En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet inom transportbranschen.

Är du redo att köra med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: georgia@dexpress.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DeXpress AB (org.nr 556997-9643)
556 50  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Georgia Amiridou
georgia@dexpress.nu

Jobbnummer
9693251

Prenumerera på jobb från Dexpress AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dexpress AB: