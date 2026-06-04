Koch till lunch och ctering
Active Catering I Danviken Aktiebolag / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
2026-06-04
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Hej
Vi driver ett företag i Nacka(Danvikcenter) som har lunchservering, festvåning och omfattande cateringverksamhet. Vi jobbar med elegant porslin där maten skall presenteras på ett snyggt sätt då vi har höga ambitioner och många återkommande kunder som är vana vid en hög standard.
Vi är totalt ca 15 personer som jobbar i företaget.
Vi söker en kock som ska jobba mest med vår lunchrestaurang och cateringverksamhet. Arbetet innebär allt från enklare luncher till bröllopsmiddagar.
Arbetstider är främst måndag till fredag 07.00-15.30 samt 1-2 lördagar per månad(även det på dagtid),samt enstaka kvällar.
Tjänsten skall tillsättas enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: info@activecatering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Catering I Danviken Aktiebolag
(org.nr 556311-1086)
Hästholmsvägen 28 (visa karta
)
131 30 NACKA Jobbnummer
9946819