Gymnasielärare i kemi gärna med annat naturvetenskapligt ämne
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-06-04
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Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Olympiaskolan har ca 425 elever till hösten och är belägen i centrala Helsingborg. På skolan finns följande gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapliga programmet samt Introduktionsprogrammet. På Olympiaskolan för vi ett målmedvetet arbete för att skapa en vi-känsla där alla känner stort ansvar för verksamheten. Det finnas ett naturligt och välfungerande samarbete mellan alla på skolan, allt för att våra elever ska uppnå sina mål.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
På Olympiaskolan får du möjlighet att tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor utbilda våra elever i ämnet kemi och i det andra ämnet som du är behörig i. Du kommer att ha undervisning på NA, BF och IM. Du kommer varje dag få möta våra härliga elever, och genom ditt engagemang inspirera eleverna till goda studieresultat. Du får tillsammans med oss skapa miljöer som främjar elevernas lärande och utveckling och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du blir en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat mentorskap.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du har gymnasiebehörighet i ämnet kemi och annat naturvetenskapligt ämne. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning på NA, IM och BF. Som person är du ansvarsfull, social och flexibel. Du har ett intresse av att vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten med fokus på undervisning och elevernas lärande. Du är kunnig inom dina ämnen. Du har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du skapar studiero genom bland annat ett relationellt arbete. Du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer med elever och personal på skolan. I rollen som lärare behöver du vara noggrann och ha förmågan till ett övergripande ansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att ske v. 25.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 80 %
Tillträdesdatum: 2026-08-12 eller "Enligt överenskommelse"
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackförbund
Sveriges Lärare Helsingborg helsingborg@sverigeslarare.se +4642105494 Jobbnummer
9946825