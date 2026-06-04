Servering och enklare matlagning i middagsrestaurang
Stockholms matsalar AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
2026-06-04
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Hej
Vi driver en middagsrestaurang i en bostadsrättsförening i Saltsjöbaden. Vi serverar ca 60-70 middagar per dag till de boende i föreningen.
Vi har en kock som förbereder middagen men vi behöver någon till som kan värma/färdigställa maten, servera, hålla snyggt, diska mm. Du ansvarar också för att ordna salladsbuffén.
Arbetstid är ca 14-20 och antal dagar per vecka är flexibelt.
Du behöver inte ha så stor erfarenhet men du ska vara serviceminded och kunna jobba självständigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: sos.sandahl@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms matsalar AB
(org.nr 559024-3571)
Syrenparken 16 (visa karta
)
133 00 SALTSJÖBADEN Jobbnummer
9946821