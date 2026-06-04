Servering och enklare matlagning i middagsrestaurang

Stockholms matsalar AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka
2026-06-04


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms matsalar AB i Nacka

Hej
Vi driver en middagsrestaurang i en bostadsrättsförening i Saltsjöbaden. Vi serverar ca 60-70 middagar per dag till de boende i föreningen.
Vi har en kock som förbereder middagen men vi behöver någon till som kan värma/färdigställa maten, servera, hålla snyggt, diska mm. Du ansvarar också för att ordna salladsbuffén.
Arbetstid är ca 14-20 och antal dagar per vecka är flexibelt.
Du behöver inte ha så stor erfarenhet men du ska vara serviceminded och kunna jobba självständigt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: sos.sandahl@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms matsalar AB (org.nr 559024-3571)
Syrenparken 16 (visa karta)
133 00  SALTSJÖBADEN

Jobbnummer
9946821

Prenumerera på jobb från Stockholms matsalar AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms matsalar AB: