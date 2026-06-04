Lärare i Svenska/Svenska som andraspråk till Rönnowska skolan
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-06-04
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Rönnowska skolan är den största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder är certifierade av branschen, vilket är unikt för vår skola. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och över 140 medarbetare.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Skolan ligger centralt i Helsingborg nära Helsingborgs centralstation. Rönnowska skolan är inne i en spännande utvecklingsfas där du som pedagog får vara delaktig i vårt fortsatta arbete. Välkommen till en arbetsplats fylld av engagemang och gemenskap! Här utvecklar vi undervisningen tillsammans, med en lyhörd skolledning som stöttar professionen i varje steg.
Vill du vara med? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att tillsammans med skolans elevhälsoteam identifiera, kartlägga och möta elevers behov av särskilt stöd eller anpassningar, både individuellt och i mindre grupper. Vidare ingår att planera för, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivutveckling. Tillsammans med skolans personal och elevhälsoteam arbetar du för en tillgänglig och god lärmiljö för våra elever. Du handleder även dina kollegor och initierar rätt insatser i samverkan med övriga professioner i elevhälsoteamet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i svenska och/eller svenska som andraspråk. Du är intresserad av att ingå i en ambitiös personalgrupp som ständigt utvecklar sin verksamhet med helheten för ögonen. I enlighet med uppdraget kan du också ta eget ansvar och arbeta självständigt. Har du erfarenhet från arbete som speciallärare är det meriterande.
Som lärare har du förmåga att sätta eleven i fokus. Genom pedagogisk skicklighet har du lätt för att skapa kontakt med människor och förmedla dina kunskaper till våra elever. Du använder pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i skolan. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Dokumentationen används för att förstå och fatta nya beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Birtädande rektor
Philip Ekelund philip.ekelund@helsingborg.se +46733288731 Jobbnummer
9946826