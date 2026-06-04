Service- och underhållspersonal
FPP Flexibel Personalpartner AB / Grovarbetarjobb / Motala Visa alla grovarbetarjobb i Motala
2026-06-04
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Vill du arbeta i en praktisk och varierad roll där du får ta stort eget ansvar? Vi söker nu en service- och underhållspersonal som självständigt kan utföra service- och underhållsarbeten och bidra till hög kvalitet i vårt dagliga arbete.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
I rollen arbetar du självständigt med service och underhåll i olika typer av uppdrag. Du blir en viktig del av verksamheten och har daglig kontakt med både teknik, dokumentation och kunder.
Vi söker dig som har cirka 2-5 års erfarenhet av service- och underhållsarbete inom mekanik eller närliggande område.
ArbetsuppgifterFörebyggande underhåll
Akuta serviceinsatser
Lagerbyten
Kedje- och transportörunderhåll
Mekanisk felsökning
Byte av komponenter
Dokumentation av utfört arbete
Kundkontakt i samband med uppdrag
Vi söker dig somHar god förmåga att läsa ritningar
Har kunskap om drivsystem, lager och transportörer
Kan planera och strukturera ditt eget arbete
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Ditt ansvarPlanera ditt arbete utifrån uppdragets behov
Föreslå förbättringar i arbetssätt och utförande
Ansvara för mindre arbeten och uppdrag
Låter det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110)
Regelgatan 4 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB Jobbnummer
9946815