Service- och underhållspersonal

FPP Flexibel Personalpartner AB / Grovarbetarjobb / Motala
2026-06-04


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Vill du arbeta i en praktisk och varierad roll där du får ta stort eget ansvar? Vi söker nu en service- och underhållspersonal som självständigt kan utföra service- och underhållsarbeten och bidra till hög kvalitet i vårt dagliga arbete.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om tjänsten
I rollen arbetar du självständigt med service och underhåll i olika typer av uppdrag. Du blir en viktig del av verksamheten och har daglig kontakt med både teknik, dokumentation och kunder.
Vi söker dig som har cirka 2-5 års erfarenhet av service- och underhållsarbete inom mekanik eller närliggande område.
ArbetsuppgifterFörebyggande underhåll
Akuta serviceinsatser
Lagerbyten
Kedje- och transportörunderhåll
Mekanisk felsökning
Byte av komponenter
Dokumentation av utfört arbete
Kundkontakt i samband med uppdrag

Vi söker dig somHar god förmåga att läsa ritningar
Har kunskap om drivsystem, lager och transportörer
Kan planera och strukturera ditt eget arbete
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad

Ditt ansvarPlanera ditt arbete utifrån uppdragets behov
Föreslå förbättringar i arbetssätt och utförande
Ansvara för mindre arbeten och uppdrag

Låter det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FPP Flexibel Personalpartner AB (org.nr 556754-3110)
Regelgatan 4 (visa karta)
589 41  LINKÖPING

Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB

Jobbnummer
9946815

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