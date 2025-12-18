Larmtekniker Till Fmtis I Linköping
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av ledningsstödsystem i Försvarsmakten.
FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt.
Förbandet har mer än 1700 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Larmtekniker till FMTIS
Försvarsmakten söker ny medarbetare med inriktning Teknisk bevakning till FMTIS Genomförandeavdelning Linköping.
Om enheten
GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Omsättning, installation och driftsättning av larmkomponenter.
• Felavhjälpning och service av larmsystem.
• Redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten.
Arbetet sker såväl självständigt som i team och genomförs i huvudsak på fältet vilket innebär resor inom landet. Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning med elinstallationsinriktning eller eftergymnasial utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• Erfarenheter av trådbundna larmkomponenter.
• God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Körkort lägst B (med Manuell växellåda).
• God fysik.
Meriterande:
• Goda kunskaper och förståelse av nätverk och IT-infrastruktur.
• El behörighet.
• Genomförd Värnplikt/GMU eller erfarenhet från Försvarsmakten, tex Hemvärnet.Dina personliga egenskaper
Du är en driven och initiativrik person som får jobbet gjort men inte på bekostnad av kvalitén. Vi tror att en förutsättning för goda resultat är prestigelöshet, struktur och noggrannhet samt förmågan att vara resultatinriktad.
För oss är det viktigt att vi har en positiv framtoning, att vi hjälps åt där alla gör sitt bästa. Det är viktigt att vara en god lagkamrat med ett gott samarbete kollegor emellan. Tidvis är arbetsbelastning hög vilket innebär att du behöver vara stresstålig.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidare anställning med sex månaders provanställning.
Vi erbjuder dig:
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-01.
Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta
Ludwig Björkman Sektionschef Genomförande Avdelning Linköping
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Rebecca Thörnberg
Samtliga nås via vx 08-788 75 00.
Fackligaföreträdare
OFRS - Martin Sparr, martin.sparr@mil.se
SEKO - Matz Felix, matz.felix@mil.se
SACO - Agnetha Landquist, agneta.lindberg@mil.se
OFRO - Heikki Videll, heikki.widell@mil.se
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt krigsplacering.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
