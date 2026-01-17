Larmoperatör - behov & semestervikarat / Malmö
Security Assistance Syd AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med huvudkontor i Malmö. Vi erbjuder ett komplett utbud av bevakningstjänster såsom stationär bevakning, rondering, utryckning och larmcentraltjänster.
Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, SSF 136 (larmcentral) samt SSF 1063 (bevakningsföretag).
Nu söker vi larmoperatörer för behovsanställning och semestervikariat i till vår larmcentral i Malmö.Publiceringsdatum2026-01-17Om tjänsten
Larmcentralen innebär arbete på dygnets alla timmar, årets alla dagar. Att arbeta i en larmcentral är att utgöra en del av verksamhetens nav, och du hör till våra absolut viktigaste medarbetare.
Du kommer att ta emot och hantera larmsignaler, video, felanmälningar, telefonsamtal och radioanrop. Det är i regel du som får eller tar den första kontakten med kunder, väktare, polis och andra myndigheter.
I arbetet ingår att ta emot och förmedla såväl larmhändelser som felanmälningar åt våra kunder. Du kommer att komma i kontakt med en stor skara människor via telefon och andra kommunikationsvägar.
Till din hjälp har du olika datorprogram som stödjer det dagliga arbetet, exempelvis för hantering av larmhändelser, telefonsamtal och kameraövervakning.
Om dig
Vi förutsätter att du har hög moral med stor känsla för service och en genuin vilja att leverera det kunden förväntar sig. Vidare tror vi att du är flexibel, stresstålig och tar dig an problemlösning med en nyfiken och positiv attityd. Du gillar utmaningar och trivs med att ha ett omväxlande arbete med många bollar i luften. Det är även meriterande om du talar flera språk.
Grundkrav för att ansökan skall behandlas är:
Behärskar det svenska språket i tal och skrift med goda kunskaper i engelska, då språken används dagligen i ditt arbete
Har möjlighet att arbeta 12 timmars pass under både dag och natt
Väldigt god datorvana
Ostraffad
Ordnad privatekonomi
Plus i kanten:
Tidigare erfarenhet av serviceyrke, gärna med telefonvana
Tidigare arbetat i skift
Tidigare erfarenhet från säkerhetsbranschen
Ytterligare information
För anställning hos Security Assistance Syd AB krävs godkännande av Länsstyrelsen enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag. All personal prövas med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet. Detta innebär att uppgifter kan inhämtas från belastnings- och misstankeregister samt från Säkerhetspolisen.
Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell.
Lön och anställningsvillkor regleras av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Larmoperatör - behov / Malmö".
(org.nr 556672-8605), http://www.secass.se
Flygplansgatan 1-3 (visa karta
)
212 39 MALMÖ
Helena Svensson helena.svensson@secass.se 040-6892459
9690011