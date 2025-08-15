Lärarvikarie till Drömfabriken!
2025-08-15
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Inom utbildningssektorn arbetar vi i Ale med tillitsbaserat ledarskap.
Det innebär att vi minskar på rapporterandet och att vi möts i dialogform över alla nivåer i organisationen. Det gör vi för att vi tror på kraften i mötet och kraften i allas engagemang.
Om skolan
Da Vinciskolan - Här är det nära till lärandet!
På Da Vinciskolan får du chansen att jobba med engagerade och ambitiösa kollegor och inspirerande ungdomar i årskurs 7 till 9. Skolan har fantastiska lokaler i en vacker byggnad ritad av Gert Wingårdh. Men det riktigt fina är all aktivitet som sker inne i huset. Da Vinciskolan är en del av Ale Kulturrum och i huset finns även kommunens bibliotek, en fritidsgård och Ale kulturskola.
Hos oss på Da Vinciskolan är lärarna organiserade i arbetslag och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi vet vikten av att möta våra elevers nyfikenhet, kreativitet och lust att lära på sätt som inspirerar och engagerar både dem och oss. Vi arbetar alltid med att skapa de allra bästa förutsättningar för alla våra elever, även de som utmanar oss allra mest. Och vi gör det tillsammans! Lärare, rektorer, arbetslagsledare, utvecklingsledare, en stark elevhälsa, resurspedagoger och en kompetent och närvarande administration bygger laget som du blir en del av.
Vi tror på att lärande sker på många sätt och lägger därför stor vikt vid att våra elever ska få möjlighet att delta i både idrotts- och kulturaktiviteter. Vi är också stolta över att ha ett engagerat elevråd som hjälper oss att förbättra vår skola. På Da Vinciskolan tror vi på gemensamma regler och traditioner. Vi följer dem för att bygga trygghet och trivsel. Ett stort hjärta för elevernas bästa är den viktigaste kompassen.
Da Vinciskolan ligger i centrala Nödinge med gångavstånd till pendeltåget. Pendeln tar dig enkelt in till centrala Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som lärarvikarie vikarierar du där det behövs. Beroende på vårt behov kan uppdraget se olika ut men du vill bidra och göra skillnad för eleverna.Kvalifikationer
För att klara uppdraget krävs avslutad gymnasieutbildning.
Du kan och vill stå framför en klass med ungdomar och ge instruktioner, svara på frågor och vara en vuxen i klassrummet. Du är tydlig och tar snabbt till dig skolans rutiner och förhållningssätt. Du har lätt för att skapa sociala relationer med både elever och kollegor på skolan. Eftersom uppdraget kommer se olika ut så är du flexibel och har viljan att finnas där behovet är. Du värdesätter arbete med ungdomar.
Meriterande om du läser till legitimerad lärare och vill arbeta vid sidan om dina studier.Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad
Tillträde: Vi är i behov av vikarier omgående.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/364". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
