Lärarvikarie åk F-9
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-12-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Eskilstuna
, Nacka
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Timanställd vikarie
Vill du ha ett meningsfullt jobb och göra skillnad i någons vardag?
Vi söker timvikarier i vår fritidsverksamhet och även inom skolan där man vikarierar som lärare åk F-9 vid behov.
Ditt uppdrag kommer att vara att undervisa våra elever och stötta dem i deras dagliga uppgifter. Vi är ett team som hjälps åt att få den bästa miljön bådei och utanför klassrummet.
Du kommer att ansvara för
• Uppnå läroplanens mål
• Använda material som skapats för att uppnå lektionsmål
• Hålla koll på elevernas framsteg och skriva ner information som är till nytta för frånvarande personal
• Tillämpa olika undervisningstekniker för att uppmuntra deltagande och underlätta inlärning, samt ge konstruktiv feedback
• Ta närvaro enligt skolans rutiner
• Följa skolans riktlinjer och policy
• Rapportera eventuella händelser rörande elevers beteende i och utanför klassrummet
Vänligen skicka ett personligt brev och CV till recruitment.linkoping@engelska.se
Märk ansökan " Vikarie VT26 ". Det är viktigt att du är tillgänglig på kort varsel därför bör du bo i Linköping eller i dess närhet. Intervjuver sker löpande så skicka in din ansökan readan idag!
Utdrag ur belastningsregistret uppvisas vid intervjuer. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.linkoping@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://linkoping.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Linköping Kontakt
Sara Juberg recruitment.linkoping@engelska.se Jobbnummer
9643295