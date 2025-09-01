Lärarvikarie
Vara kommun / Grundskollärarjobb / Vara Visa alla grundskollärarjobb i Vara
2025-09-01
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill vara en del av vår skola som lärarvikarie.
Din roll
Lärarvikarie på Alléskolan årskurs 7-9. Du kommer vid behov att vikariera i skolans olika ämnen. En viktig del i arbetet är vårt gemensamma förebyggande och hälsofrämjande arbete i vardagen tillsammans med vårt elevhälsoteam liksom trygghetsarbetet på skolan.
Din kunskap och erfarenhet
Det är önskvärt att du har en lärarutbildning och erfarenhet av arbete i skola. Det är viktigt att du är flexibel, har en positiv elevsyn, att du är lösningsinriktad och lyhörd samt tycker om att vara i utveckling och ständigt lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska behärska det svenska språket muntligt och skriftligt.
Din framtida arbetsplats
Alléskolan är en 7-9 skola, lokaliserad i centrala Vara. Här finns närheten till samhälle, bibliotek, bad, kulturskola, konserthus och Lagmansgymnasiet. Vi är sammanlagt ett drygt 40-tal engagerade anställda som arbetar med våra ca 380 elever. Vi arbetar utifrån mottot "Vi ser dig och varandra" - ett förhållningssätt som innebär ett arbete med eleverna i fokus. En viktig del i arbetet är vårt gemensamma förebyggande och hälsofrämjande arbete i vardagen tillsammans med vårt elevhälsoteam och trygghetsteam på skolan. Utvecklingsområden till hösten kommer handla om trygghet och studiero, undervisningsutveckling samt läsning. Publiceringsdatum2025-09-01Anställningsvillkor
Vi kan komma att påbörja rekryteringen innan ansökningstiden gått ut.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas enligt lag(2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
och det tar mellan 1-2 veckor att få det hemskickat. Du kan nu även få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/220". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Alléskolan Kontakt
Mattias Norberg, rektor 0512-31160 Jobbnummer
9484463