Lärare Vård och Omsorg

2026-02-25
Vill du vara med och utbilda framtidens undersköterskor med hälsoinriktning? Vi söker nu en engagerad och erfaren vårdlärare som vill bidra till att ge våra studerande en gedigen och meningsfull utbildning och bidra till deras personliga utveckling.

Om tjänsten
Som vårdlärare ansvarar du för planering, undervisning och bedömning inom vård- och omsorgsämnen. Du kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt tillsammans med deltagarna, och bidra till att de utvecklar de kunskaper och färdigheter som krävs i yrket.
Utbildningen är i sitt första skede där en viktig del blir att bygga upp relation med vårdinstanser och handledare för samverkan om praktikplatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har lärarutbildning med inriktning mot vård och omsorg
har yrkeserfarenhet som undersköterska eller sjuksköterska
har god pedagogisk och relationell förmåga och är trygg i ditt ledarskap med intresse för att arbeta med vuxenutbildning
är ansvarsfull, flexibel där du ser lösningar istället för att stressa upp dig, trygg, tycker det är roligt att samarbeta
Folkhögskollärarexamen och erfarenhet av arbete på folkhögskola är meriterande
Sjuksköterskeutbildning är meriterande
Vi erbjuder
ett stimulerande och utvecklande arbete med hälsoprofil i en fantastisk miljö
möjlighet att påverka och utveckla kursen och undervisningen men också utvecklingsarbete på skolnivå
en arbetsplats med stort fokus på trygghet och tillit, samarbete, utveckling, delaktighet och lärande för både deltagare och personal.
känslan av meningsfullhet med mycket och ibland hårt slit med belöningen att ta sig igenom tillsammans och att se deltagare bli hela, trygga med tro på sin förmåga och stå rustade för vidare studier eller arbete.Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är 75- 100% med tillträde från 10 augusti.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rektor Petra Fasth.

Mail: petra.fasth@stensund.se
Mail: petra.fasth@stensund.se
För frågor om tjänsten, kontakta Petra Fasth
MAil: petra.fasth@stensund.se
tel: 0156- 503108.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Stensunds Folkhögskola
619 91 TROSA Arbetsplats
Stensunds Folkhögskola Kontakt
Rektor
petra fasth petra.fasth@stensund.se 0722303260 Jobbnummer
