Lärare, slöjd åk 4-6, 2 tjänster
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Simrishamn
2026-03-27
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Fredsdalsskolan, en kommunal mellanstadieskola belägen i Simrishamns tätort, söker nu två slöjdlärare. Undervisningen sker dock på Simrislundskolan, i två traditionellt utrustade slöjdlokaler och våra elever bussas dit. I tjänsterna ingår även undervisning av Simrislundsskolans åk 3. Denna rekrytering innefattar två tjänster vilket ger unika möjligheter att tillsammans med kollegan forma och bygga upp slöjdundervisningen.
I den ena tjänsten ingår, förutom undervisning i åk 3-6 även uppdrag på anpassad skola, med inriktning textil.
Du ska i din roll som lärare i slöjd ansvara för att planera, genomföra och utvärdera lektionsinnehållet tillsammans med slöjdkollega. I tjänsterna ingår också att beställa och ansvara för material och utrustning. Du ska ge varje elev möjlighet att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar, med ett tydligt fokus på hållbar utveckling. Vi vill också att eleverna skall känna sig delaktiga i undervisningen och få möjlighet att påverka vad ni skall arbeta med.Kvalifikationer
Du har behörighet att undervisa i slöjd. Vid rekryteringen kommer vi att säkerställa att kompetens för båda slöjdarterna finns. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du strävar efter att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Erfarenhet av att arbeta med elever med NPF eller IF är meriterande, främst för den ena tjänsten. Vi ser även att du är en tydlig ledare och har en vilja till god kommunikation med föräldrar, elever och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Du ska vara driven, lösningsfokuserad och vilja bidra med din kompetens och erfarenhet i skolans utvecklingsarbete.
Vill du vara en del av vårt härliga gäng? Välkommen att söka .
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315126 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Forsvall anna.forsvall@simrishamn.se 0414819585 Jobbnummer
