Lärare Militära basämnen (SO7)
Försvarsmakten / Militärjobb / Halmstad Visa alla militärjobb i Halmstad
2025-11-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du en passionerad lärare i militära basämnen som brinner för att göra skillnad och samtidigt har ett intresse för utbildning av framtidens officerare? Utbildningsenheten söker nu en engagerad och intresserad individ som vill undervisa inom militära basämnen på ett inspirerande sätt.
Utbildning inom militära basämnen på officersprogrammet syftar till att ge blivande officerare en grundläggande förståelse för militär förmåga och hur det leder till militär nytta. Den är en kärnkomponent i officersutbildningen som sammanbinder mot den militära professionen.
Beskrivning av befattningen:
Som utbildare i militära basämnen står du i centrum för Försvarsmaktens viktigaste uppdrag och gör skillnad med att bygga upp kompetenta, trygga och motiverade officerare. Det är du som lägger grunden för deras framtid och för Sveriges försvarsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att utveckla, planera, genomföra och utvärdera skjututbildning (kompetensskjutningar, skjutledarutbildning bana, stridsskjutningar) med i huvudsak OP och SOU elever vid FMTS.
• Stödja vid utbildning enligt den militära professionen (t ex trupputbildning) med i huvudsak SOU och OP elever.
• Uppgifter i övrigt enligt arbetsledningens beslut.
KRAVPubliceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
• Militärutbildning till SO 7.
• Du har god insikt och förståelse för den militära professionen.
• Ha en god pedagogisk förmåga.
• God förmåga att utrycka dig i svenskt tal och skrift
• Körkort BDina personliga egenskaper
Du är flexibel och hittar lösningar på utmaningar som uppstår i undervisningen. Du strävar alltid efter att förbättra utbildningskvaliteten. Du är utåtriktad och lätt att samarbeta med. Du tar egna initiativ visar högt engagemang och är van vid att arbeta självständigt och under eget ansvar. I urvalet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Major Björn Andersson eller Major David Bengtsson, via växel 08 788 75 00.
Fackliga representanter (nås via växeln på 08-788 75 00)
HSOF: Anders Norén,
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Irene Ström
SACO: Nermina DzanicÖvrig information
Anställningsform: Officer (SO 7) tillsvidare heltid.
Arbetsort: Halmstad. Arbetstid: Dagtid, kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
I tjänsten kommer du att genomföra enstaka resor.
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbeds.
Sista datum för ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• --------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9587338