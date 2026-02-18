Lärare MA, NO, TK
Välkommen till Östra skolan!
Här på Östra skolan finns 385 elever i årskurserna 7-9.
Östra skolan vill vara en skola som är öppen och trygg, där varje elev får vara den hen vill vara och nå sina mål. När vi arbetar för att Östra skolan ska vara en trygg miljö med god utbildning är samsyn, respekt, gemenskap, allas lika värde och trygghet centrala värden. Våra värden ska gestaltas i undervisning, bemötande och gemensamma aktiviteter.
Arbetslag, ämneslag, elevhälsoteam och resursteam arbetar tillsammans för att utveckla skolan och har fokus på det som gynnar elevers lärande och trygghet. Skolan har Rörelse- och hälsoprofil, vilket innebär att vi främjar rörelse och hälsa för att stärka lärandet och inspirera till en god livsstil.
Som lärare i MA, NO, TK kommer du att undervisa i åk.7-9. Du kommer också att ha ett mentorsuppdrag i en klass tillsammans med en kollega. I det arbete samarbetar ni med elevhälsoteamet och resursteamet.
Du är en del av ett arbetslag som ger viktiga bidrag till Östra skolan utveckling. I planering och utveckling av undervisningen i dina ämnen är ämneslagen centrala. Där sker kollegialt lärande och samarbete.
På Östra skolan arbetar vi för att alla som arbetar runt eleverna ska känna delaktighet i arbetet med att utveckla skolan. Profil
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i MA, NO, TK. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
