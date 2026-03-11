Lärare i tyska
2026-03-11
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Mörsils skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola och fritidshem. I högstadiet tar Mörsils skola emot elever från andra skolor i kommunen och skolan omfattar idag ca 350 elever. Vi söker dig som vill arbeta som lärare i tyska.
Som lärare arbetar du och övriga kollegor i arbetslaget för att skapa den bästa undervisningssituationen för våra elever. Förväntningar finns på att du har ett lågaffektivt bemötande och relationell elevsyn.
Som lärare i tyska är du ansvarig för undervisning, planering och bedömning i ämnet och kommer även vara en del av ett arbetslag. Du kommer vara ansvarig för undervisning i tyska som modernt språk för Åk 6-9, samt tyska som modersmål för elever i olika årskurser.Kvalifikationer
* Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i grundskolan, men tveka inte att söka om du på annat sätt har verifierad kunskap i tyska.
* Meriterande med erfarenhet av att undervisa i grundskolan.
Som lärare är du strukturerad, har ett genuint intresse för lärande och att stötta elevers kunskapsutveckling. Vi ser att du är lösningsfokuserad, har god samarbetsförmåga, lätt för att skapa goda relationer och har en stor ansvarskänsla för undervisningen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
Innan anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Ersättning
