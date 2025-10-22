Lärare i SO Landvetterskolan 7-9
2025-10-22
Din arbetsplats
Landvetterskolan ligger i centrala Landvetter och är en 4-9-skola med ca 700 elever. Skolan har goda bussförbindelser med Borås och Göteborg och du kan enkelt ta Röd Express utan att byta buss. Hos oss kommer du att möta engagerade elever och personal med hög trivsel.
Sedan 4,5 år deltar Landvetterskolan i en evidensbaserad och skolövergripande modell kallad PALS med syfte att systematisera hälsofrämjande och förebyggande arbete. PALS-arbetet innebär ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med skolkultur och där skolans personal får verktyg att hantera och förebygga beteendeproblematik och bättre stödja eleverna till goda skolprestationer och ökade skolresultat. Våra ledord på skolan är Omtanke, Ansvar och Respekt som tagits fram i PALS arbetet.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra elever och tillsammans med dina kollegor strävar efter att bidra till elevernas utveckling och lärande.
Vi söker en legitimerad lärare i SO. I uppdraget kommer du att samarbeta med andra pedagoger och även i arbetslag. Förutom att vara ämneslärare är du också mentor i en klass.
Det här krävs för tjänsten
• Lärarlegitimation med behörighet åk 7-9 SO· Erfarenhet och kunskaper inom NPF-område· God förmåga i relationsskapande· Tydlig ledarskapsförmåga· God samarbetsförmåga
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Rektor
Sofia Björklund sofia.bjorklund@harryda.se 031-724 83 62 Jobbnummer
