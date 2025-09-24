Lärare i moderna språk
2025-09-24
Betelskolan är en friskola på Hönö i Göteborgs norra skärgård. Här går 190 elever i årskurserna f-9.
Just nu söker vi lärare i moderna språk inför vårterminen 2026.
På Betelskolan arbetar vi för att alla elever ska bli sedda, vara trygga och kunna utvecklas efter sina förutsättningar.
Vi arbetar för goda relationer och elevers välmående, för att kunna arbeta mot kunskapsmålen på ett bra sätt.
Trygghet, kunskap och kreativitet är viktiga byggstenar i skolans arbetssätt. Utan trygghet kan man inte ta in kunskap, därför är skolans första uppdrag att eleverna kan känna sig trygga i skolan. Att eleverna utvecklar sin kunskap är skolans huvuduppdrag. Genom att arbeta kreativt ökar förutsättningarna för att eleverna ska ta in kunskap. Alltså behövs alla tre delarna för att varje elev ska få en så god skoltid som möjligt.
Betelskolan drivs av en icke vinstdrivande stiftelse som också är huvudman för skolan.
På Betelskolans hemsida finns mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: rektor@betelskolan.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Betelförsamlingens Skolstift
, http://www.betelskolan.nu
Lindblomsvägen 21 (visa karta
)
475 42 HÖNÖ Arbetsplats
Betelskolan Kontakt
Rektor
Frida Abrahamsson rektor@betelskolan.nu 0730209049 Jobbnummer
9524690