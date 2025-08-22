Lärare i matte och NO
2025-08-22
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
På Tundalsskolan ingår du i ett arbetslag med hög lärarbehörighet och goda möjligheter till kollegialt lärande.
Det finns bra tillgång till specialpedagoger och elevhälsa på samtliga skolor. Vi arbetar för en röd tråd genom hela barn- och utbildningsverksamheten för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för våra barn och elever att lyckas.
Ditt uppdrag
Du kommer att tillhöra arbetslag för årskurs 7-9, där du samarbetar med erfarna och engagerade kollegor samt har tillgång till ett elevhälsoteam som stöd i det dagliga arbetet. Du kommer att undervisa i Matematik och NO ämnena (Fysik, kemi och biologi) i årskurs 7-9. I arbetet ingår även mentorskap där du ansvarar för ett antal elever i deras skolsituation samt kontakt med vårdnadshavare. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läroplanen och arbetar aktivt för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Behörighet att undervisa i matematik och NO ämnen i årskurs 7 - 9
- Lärarlegitimation
- Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
- Ett genuint intresse för att utveckla undervisningen inom dina ämnen
Det är meriterande om du:
- Har utbildning inom NPF
- Erfarenhet av undervisning i Matematik och NO ämnen i årskurserna 7-9
Är det här du?
Du tar ansvar för dina uppgifter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Vi erbjuder dig
- En trygg anställning i en kommun som satsar på utbildning
- Kollegor med hög kompetens och ett starkt stöd i det dagliga arbetet
- Friskvårdsbidrag och gratis simning på kommunens badhus
- Tjänstepension (AKAP-KR), sjukförsäkring (AGS-KL)
Anställningen
Tillsvidareanställning 100%.
Intervjuer och urval sker löpande.
Om din ansökan
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
